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Реализация крупных инвестпроектов федерального уровня нуждается в планировании, считает Владимир Якушев

18:05 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Для эффективного планирования развития отечественной промышленности реализуемые в России инвестпроекты необходимо разделить на региональные и федеральные.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.

"Рабочая группа Государственного совета России, которую я возглавляю, готовит доклад о развитии региональной промышленности. Но мы не можем обсуждать эту  актуальную тему, не говоря об отечественной промышленности в целом, а также о совершенствовании и некоторой корректировке деятельности институтов, которые созданы для ее развития", - отметил глава региона.

Красной линией через весь доклад рабочей группы Госсовета РФ пройдет тема необходимости планирования реализации крупных инвестпроектов федерального уровня, подчеркнул Владимир Якушев. "Это необходимо, чтобы не устраивать индустриальных революций в отдельно взятых регионах, а обеспечить активное промышленное развитие всех 85 субъектов Российской Федерации. Я неоднократно высказывал такую позицию и, естественно, как руководитель рабочей группы отражу ее в докладе", - заявил он.

По мнению губернатора, без планирования на федеральном уровне не обойтись при строительстве крупных инфраструктурных объектов, реализации проектов в сфере логистики и транспорта.

"Причем это касается всех видов транспорта - железнодорожного, автомобильного, а также водного, о котором в последнее время, наконец-то, начали вспоминать. Водный транспорт - самый дешевый, в свое время с его помощью доставлялось огромное количество грузов. Сегодня мы в этом смысле пока не блещем, но если приложим усилия, то, перемещая грузы по воде, сможем очень серьезно снизить транспортную составляющую стоимости многих видов продукции", - отметил Владимир Якушев.

Кроме того, по мнению главы региона, планирование на федеральном уровне необходимо в таких важных для всей отечественной экономики отраслях, как электроэнергетика и обеспечение другими видами топлива.

"По нашему мнению, необходимо разделить реализуемые в стране инвестиционные проекты в сфере индустриализации на два уровня - региональный и федеральный. Мы предложим процедуры защиты этих проектов и их включения в единый реестр. Возможности современных программных продуктов позволят контролировать ход реализации этих проектов в режиме он-лайн и устанавливать персональную ответственность за достигнутые результаты", - подчеркнул он.

Рабочая группа Госсовета РФ под руководством Владимира Якушева внимательно изучит положительный опыт развития промышленности, накопленный в регионах.

"По итогам работы мы планируем получить ряд поручений президента России Владимира Путина, которые позволят изменить ситуацию в лучшую сторону", - сказал губернатор.

Евгений Бабенко

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Теги: инвестиционные проекты , инвесторы , индекс промпроизводства , Владимир Якушев

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