В Тюменской области нет случаев африканской чумы свиней

Фото ИА "Тюменская линия"

Проникновение вируса африканской чумы свиней на территорию Тюменской области удается сдерживать. Ни одного случая заболевания здесь еще не зарегистрировано.

Этот факт отметил начальник Управления ветеринарии региона Вадим Шульц на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"С начала 2017 года мы исследовали на АЧС 1 тысячу 309 проб, из них 1 тысяча 170 – от домашних животных. Проведено 821 обследование на предмет безвыгульного содержания свиней в сельских поселениях. Выявлено девять нарушений, по ним составлены протоколы на общую сумму штрафов в шесть тысяч рублей. Развернута масштабная информационная кампания: беседуем с владельцами сельхозпредприятий и ЛПХ, проводим совещания, семинары, размещаем статьи в СМИ и Интернете", - рассказал Вадим Шульц.

Также ветеринарная служба совместно с управлением Роспотребнадзора и департаментами потребительского рынка регулярно обследуют предприятия переработки и выявляют места несанкционированной торговли продукцией свиноводства. Всего с начала 2017 года исследовано 96 тыс. тонн ввезенных кормов и кормовых добавок, более 6 тыс. тонн рыбы, 30 тыс. тонн мясной продукции.

Вместе с этим проведено более 16 тыс. экспертиз овощей и фруктов, более 5 тыс. – ягод, орехов и сухофруктов. Опасной продукции, которая может стать источником АЧС, не выявлено.

Евгения Шевцова