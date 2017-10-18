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В Тюмень приехали мировые светила нейрохирургии

14:10 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмень приехали мировые светила нейрохирургии.Фото fcn-tmn.ru/

Международная научная конференция стартовала в Тюмени на базе Федерального центра нейрохирургии 18 октября. В течение трех дней с лекциями выступят ведущие специалисты из России, Китая, США, Мексики, Бразилии, Аргентины, Австрии, Чехии, Италии, Германии, Польши, Таиланда. Участников и гостей  приветствовал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

В видеообращении, которое транслировалось на церемонии открытия, глава региона поблагодарил именитых экспертов из разных стран за участие в  форуме, готовность делиться знаниями, опытом и лучшими практиками.

"Федеральный центр нейрохирургии — гордость нашего региона. За короткое время он завоевал авторитет у пациентов и высокую экспертную оценку не только в России, но и за ее пределами. С момента открытия здесь прооперировали пациентов из всех регионов России и из 13 стран", - отметил он.

По словам губернатора, именно признание тюменского центра нейрохирургии на всероссийском и международном уровнях позволяет проводить подобные конференции. "Образовательные курсы с привлечением самых лучших специалистов дают возможность повысить врачебное мастерство каждому участнику. Все это приносит огромное благо, прежде всего для пациентов. Убежден, главное достояние любой клиники - ее профессиональная команда. Только в руках компетентных и квалифицированных специалистов самое современное оборудование приносит максимальную пользу и эффект. Не сомневаюсь, что участники мастер-классов и лекций максимально эффективно используют общение с лидерами мировой нейрохирургии. Овладеют передовыми медицинскими технологиями и пополнят багаж своих знаний", - добавил Владимир Якушев.

В торжественной церемонии открытия международной конференции также участвовала первый заместитель губернатора Наталья Шевчик. Она отметила высокий уровень мероприятия, а также достижения Федерального центра нейрохирургии в Тюмени не только в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с заболеваниями различной сложности, но и в сфере организации на базе медучреждения престижных образовательных курсов и конференций, которые интересны врачам и специалистам со всего мира.

Руководителями курса выступили директор клиники нейрохирургии "Евангелическая медицинская школа" (Бразилия), профессор Луис Борба, главный врач ФЦН в Тюмени, заведующий кафедрой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Альберт Суфианов. Также в президиум конференции вошел помощник министра здравоохранения Российской Федерации Виталий Флек.

Профессор Альберт Суфианов объявил конференцию открытой и пригласил гостей посадить деревья в будущей Аллее дружбы. По словам главврача ФЦН, это важное событие символизирует укрепление взаимодействия, деловых и дружеских связей с международными партнерами из нейрохирургического сообщества.

Перед закладкой аллеи к гостям обратилась директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова: "Символично, что эти великолепные хирурги, которые спасают человеческие жизни, сегодня дарят жизнь деревьям. Они будут расти и служить отличным напоминанием, что руки этих талантливых врачей возвращают к жизни пациентов по всему миру".

Участников конференции ждут интенсивные занятия, лекции и мастер-классы от лучших специалистов в разных направлениях нейрохирургии. В завершение образовательного курса они получат сертификаты.

Отметим, что Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени не случайно ежегодно становится местом проведения конференций мирового уровня. Медицинское учреждение обладает всеми необходимыми технологиями для обучения сложнейшим методикам операций в режиме реального времени. Используемые в Центре малотравматичные методики хирургического вмешательства во многом уникальны для России.

 

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Теги: Владимир Якушев , Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени , Инна Куликова , здравоохранение , Альберт Суфианов , Наталья Шевчик

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