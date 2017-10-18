На улицы Увата ляжет новое покрытие

Фото: ИА "Тюменская линия"

3,6 км муниципальных дорог обновят в Увате в 2018 году. План ремонта автомобильных дорог общего пользования принят районной администрацией.

"По Полевой важно сделать ремонт. На протяжении многих лет в весенний период улицу подтапливает. Возможно, это происходит из-за того, что ее уровень ниже уровня дороги на улице Ленина", – подчеркнула в разговоре с выезжавшим на место главой района Сергеем Путминым жительница Увата Вера Кошкарова.

Тот пояснил, что на ул. Полевой планируется сделать отсыпку песком и устроить твердое щебеночное покрытие общей протяженностью 380 м. Будут обустроены кюветы и проложена водопропускная труба на перекрестке с ул. Октябрьской.

На ул. Ленина запланировано полностью заменить асфальтобетонное покрытие общей протяженностью 1,5 км.