На улицы Увата ляжет новое покрытие
Фото: ИА "Тюменская линия"
3,6 км муниципальных дорог обновят в Увате в 2018 году. План ремонта автомобильных дорог общего пользования принят районной администрацией.
"По Полевой важно сделать ремонт. На протяжении многих лет в весенний период улицу подтапливает. Возможно, это происходит из-за того, что ее уровень ниже уровня дороги на улице Ленина", – подчеркнула в разговоре с выезжавшим на место главой района Сергеем Путминым жительница Увата Вера Кошкарова.
Тот пояснил, что на ул. Полевой планируется сделать отсыпку песком и устроить твердое щебеночное покрытие общей протяженностью 380 м. Будут обустроены кюветы и проложена водопропускная труба на перекрестке с ул. Октябрьской.
На ул. Ленина запланировано полностью заменить асфальтобетонное покрытие общей протяженностью 1,5 км.
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