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Жители домов по улице Газовиков отпраздновали благоустройство двора

17:38 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Жители домов по улице Газовиков отпраздновали благоустройство двора, фото администрации Тюмени

Выступлениями любителей воркаута и творческих коллективов открыли обновленный двор домов №23 и 25 на ул. Газовиков в Тюмени.

На месте безликой площадки выстроили целый городок с песочницами, спортивными снарядами, комплексом качелей и каруселей, горками. Появилась и огороженная спортивная зона. Зонирование территории продумано до мелочей - машины, припаркованные на стоянках, больше не помешают малышне активно играть во дворе.

Площадка собрала множество людей. Первыми выступали детские и подростковые коллективы. Впечатлила жителей Заречного микрорайона команда Сергея Мехнина, лидера движения Street Workout в Тюменской области. Спортсмены на своем примере продемонстрировали, как можно заниматься на дворовых площадках и достигать высоких результатов.

В празднике были задействованы коллективы ДК "Орфей", ДК "Торфяник", Центра развития творчества детей и юношества "Бригантина". Помогали им и воспитанники детского сада № 167, подготовившие концертные номера. Призы для участников приобрела управляющая компания "Заря".

Напомним, в Тюмени реализуется программа комплексного благоустройства дворовых территорий. Благодаря инициативе жителей и поддержке городской администрации за время реализации программы новый облик обрели сотни придомовых территорий.

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Жители домов по улице Газовиков отпраздновали благоустройство двора, фото администрации Тюмени
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Соб.инф.

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Теги: воркаут , праздник , благоустройство дворов

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