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Тюменские депутаты готовятся к сдаче нормативов ГТО

17:49 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские депутаты готовятся к сдаче нормативов ГТО/Фото: департамент молодёжной политики Тюмени

Выполнить нормативы ГТО призвала тюменцев депутат Тюменской городской думы Ольга Павлова, общаясь с журналистами после заседания постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению. При этом сами депутаты готовы послужить примером для горожан.

"Мы получили справки, как только дадут команду, пойдем сдавать ГТО на предприятиях или в депутатском корпусе. Идея хорошая, призываю всех подключиться к этому мероприятию", - сказала Ольга Павлова. 

Сдавать нормы ГТО тюменцы могут на базе школ, учреждений дополнительного образования и некоторых частных фитнес-клубов. По словам директора городского департамента по спорту и молодежной политике Евгения Хромина, последние довольно активно вовлекаются в социальные проекты. Так, около двух десятков организаций предоставляют возможность бесплатных занятий для пенсионеров и детей льготных категорий. 

Большое внимание уделяется физической подготовке тюменских школьников. Евгений Хромин, в частности, напомнил о реализации проекта "Спорт в школу" и новшестве 2016 года - проекта "Лето со спортом", в рамках которого дети смогли попробовать себя в регби, тхэквондо, заняться танцами, туризмом и другими видами спорта и развлечений. 

В целом, сообщил чиновник, на постоянной основе спортом занимаются 48,6 тыс. тюменцев. 

Татьяна Ковалева

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Теги: Евгений Хромин , ГТО , спортивная площадка , гордума

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