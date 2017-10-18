Тюменская область - вторая после Москвы по уровню информатизации в России

Рейтинг информатизации общества в России от Минкомсвязи, фото ИА "Тюменская линия"

Второе место по уровню информатизации общества заняла в рейтинге Минкомсвязи Тюменская область. По итогам 2017 года наш регион обгоняет только Москва.

Результаты рейтинга представили на совете по региональной информатизации Минкомсвязи.

В десятку лидеров из Уральского федерального округа также вошли Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (3 место), Ямало-Ненецкий автономный округ (8 место) и Челябинская область (10 место). Курганская область расположилась на 61 месте, Свердловская - на 63 месте. Замкнули рейтинг Чеченская Республика и Республика Крым, сообщают в пресс-службе Минкомсвязи.

В качестве примеров проектов в сфере информатизации, которые оценивали эксперты, приведены развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, перевод госуслуг в электронную форму, внедрение информационных систем дистанционного образования, записи на прием к врачу, электронная карта, телемедицина, внедрение электронных средств оплаты проезда, онлайн-мониторинг движения, создание региональных информационных систем в сфере энергетики, государственных и муниципальных финансов, интеграция региональных систем с федеральными, автоматизация деятельности библиотек, музеев и театров и т.д.

Соб.инф.