up

18.10.2017 среда

EUR 67.4596

USD 57.3392

В Тюмени 7..9 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменская область - вторая после Москвы по уровню информатизации в России

18:11 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Рейтинг информатизации общества в России от Минкомсвязи, фото ИА "Тюменская линия"

Второе место по уровню информатизации общества заняла в рейтинге Минкомсвязи Тюменская область. По итогам 2017 года наш регион обгоняет только Москва.

Результаты рейтинга представили на совете по региональной информатизации Минкомсвязи.

В десятку лидеров из Уральского федерального округа также вошли Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (3 место), Ямало-Ненецкий автономный округ (8 место) и Челябинская область (10 место). Курганская область расположилась на 61 месте, Свердловская - на 63 месте. Замкнули рейтинг Чеченская Республика и Республика Крым, сообщают в пресс-службе Минкомсвязи.

В качестве примеров проектов в сфере информатизации, которые оценивали эксперты, приведены развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, перевод госуслуг в электронную форму, внедрение информационных систем дистанционного образования, записи на прием к врачу, электронная карта, телемедицина, внедрение электронных средств оплаты проезда, онлайн-мониторинг движения, создание региональных информационных систем в сфере энергетики, государственных и муниципальных финансов, интеграция региональных систем с федеральными, автоматизация деятельности библиотек, музеев и театров и т.д.

Соб.инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: информатизация , Минкомсвязь , рейтинг

Последние новости

18:40 Тюменский симфонический оркестр - успешный проект, считает Владимир Якушев
18:32 Тюменцев вдохновила встреча с Ником Вуйчичем на ВФМС
18:21 Владимир Якушев выступит на заседании правительства России
18:11 Тюменская область - вторая после Москвы по уровню информатизации в России
18:00 19 октября - события дня
17:49 Тюменские депутаты готовятся к сдаче нормативов ГТО
17:38 Жители домов по улице Газовиков отпраздновали благоустройство двора Фото
17:27 Астрономическую лабораторию открыли в Ишиме
17:16 В село Минино Исетского района провели газопровод
17:05 Тюменец Лев Нартикоев выиграл первенство России по дзюдо
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменский симфонический оркестр - успешный проект, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев выступит на заседании правительства России

Тюмень не намерена отказываться от ЧМ-2021 по биатлону

Политика

В сферу ЖКХ Тюмени внедряют новые информационные технологии

Юрий Баранчук: перебои теплоснабжения в городе прекратились

Игорь Холманских: прелюдия президентской кампании в Тюменской области была успешной

Экономика

В село Минино Исетского района провели газопровод

На улицы Увата ляжет новое покрытие

Правление сургутского СОК "Прибрежный" будет привлечено к субсидиарной ответственности за долги перед энергетиками

Общество

Тюменцев вдохновила встреча с Ником Вуйчичем на ВФМС

Тюменская область - вторая после Москвы по уровню информатизации в России

19 октября - события дня

Спорт

Тюменец Лев Нартикоев выиграл первенство России по дзюдо

Тюменские допризывники проведут турнир по пейнтболу

Югорчанин Максим Тановицкий завоевал три медали первенства России по прыжкам на батуте

Происшествия

На восемь лет отправится в колонию жительница Ямала, зарезавшая мужа

Подвыпившие тюменцы пытались угнать машину

Служебная собака привела полицию к дому похитителя в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+