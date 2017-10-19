Большой этнографический диктант в Тюменской области пройдет на четырнадцати площадках

Большой этнографический диктант 2017, miretno.ru

На четырнадцати площадках региона ждут желающих написать Большой этнографический диктант в Тюменской области, который пройдет 3 ноября.

Жители Тюмени могут проверить свои знания в областной научной библиотеке им. Дмитрия Ивановича Менделеева, в ТюмГУ, ТИУ, Государственном аграрном университете Северного Зауралья, в Западно-Сибирском государственном колледже, колледжах транспортных технологий и сервиса, водного транспорта и в тюменском медицинском колледже.

В Ялуторовске написать диктант можно на территории агротехнологического колледжа, в Ишиме - в многопрофильном техникуме, в Заводоуковске - в агропромышленном техникуме, в Голышманово - в агропедагогическом колледже, в Тобольске - в медколледже им. Володи Солдатова. Жителей села Викулово ждет площадка филиала Ишимского многопрофильного техникума.

Напомним, что культурно-просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет накануне Дня народного единства 3 ноября в каждом регионе страны. На главной странице сайта проекта уже запущен обратный отсчет и доступен пробный тест, созданный на основе вопросов прошлого года.

По итогам 2016 года участниками акции стали почти 90 тыс. человек на 800 площадках России и двух зарубежных стран - в Турции и Швейцарии. Из них 35 тыс. человек приняли участие очно и более 50 тыс. написали диктант онлайн. Средняя оценка за диктант по стране - 54 балла из 100 возможных. Самый высокий средний балл оказался у жителей Республики Татарстан - 81,3. В тройку лидеров также вошли Кабардино–Балкарская Республика (73,8) и Смоленская область (71,9). Самый низкий средний балл получили в Амурской области (39). Тюменская область расположилась на 45 месте, средний балл - 50,3.

Начало диктанта - 3 ноября в 13 часов по московскому времени. Итоги акции подведут ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Дарья Казакова