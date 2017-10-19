Краеведческие чтения: Тюмень и Тобольск хранят память об императорской семье Николая II

снимки из семейного альбома семьи Романовых

Осмысление истории – это лучшее средство воспитания личности, формирования ее самосознания. Это в своем приветствии участникам краеведческих чтений, посвященных 100-летию пребывания семьи последнего российского императора Николая II в Тобольской губернии, отметил губернатор Владимир Якушев.

"С Романовыми были связаны три столетия истории государства Российского, - отмечено в приветствии губернатора. - За этот период страна пережила и взлеты, и драматические моменты. Она стала могущественной империей, одержала победы в великих войнах, расширила свои границы, многого достигла в науке и культуре. Не стало исключением и правление императора Николая II. Не секрет, что в прошлом столетии тема царской семьи не являлась магистральной в общественной жизни. Сегодня многое делается для восстановления связи времен и исторической правды о правлении Романовых, о сохранении памяти об императорской семье Николая II".

Тюмень и Тобольск, где царская семья находилась с августа 1917 года по апрель 1918 года, по словам священника Григория Мантурова, не стали теми городами, где государь принял страдальческую кончину.

По пути в ссылку в Тобольск царская семья сделала остановку в Тюмени. "Тащились невероятно медленно, чтобы прибыть в Тюмень поздно, в 11 часов 30 минут. Там поезд подошел почти к пристани, так что пришлось только спуститься на пароход. Наш называется "Русь". Началась перегрузка вещей, продолжавшаяся всю ночь. Отошли от Тюмени около 6 часов", - такую запись оставил в своем дневнике Николай II.

Однако эта небольшая остановка стала знаковой для города. На бывшем причале установили поклонный крест в память о царе и его семье, а дом, в котором бывал император, превратили в музей "Царская пристань".

С царскими местами в Тюмени участники краеведческих чтений познакомились во время автобусной экскурсии "Романовы и Сибирь". А об их многодневном пути по реке в Тобольск рассказал документальный фильм ВГТРК "Регион-Тюмень" "Суд времени. По следам царской семьи".

Тобольск, как отметила генеральный директор государственного автономного учреждения культуры "Тюменское музейно-просветительское объединение" Светлана Сидорова, является ключевой точкой для понимания темы императорской семьи.

"Приверженность Николая Второго своей семье, семейным ценностям и была началом пути к созданию в Тобольске музея семьи последнего российского императора, - утверждает она. - Здесь семья была наконец-то вся вместе, и она была по-своему счастлива".

Значимая для российского государства, российской истории фигура Николая Второго, по мнению Светланы Сидоровой, может стать фигурой возвращения общества к лучшим православным семейным традициям.

"Идея создания музея императорской семьи началась воплощаться еще в конце прошлого века, когда были отдельные проекты, посвященные этой теме, - рассказала Светлана Сидорова. - В 2006 году был создан кабинет Николая Второго. И мы видели интерес к этому кабинету. У нас есть исторические основы, исторические аспекты, которые отличают нас от других регионов. Тобольск – это тот город, который сегодня хранит их последние земные будни, хранит стены, которые впитали их силу, их веру. Здесь можно пройти по ступеням, по которым они ходили". Очень правильно и проникновенно написал об этой семье воспитатель царевича Алексея Пьер Жильяр: "Их истинное величие проистекало не из их царского сана, а от той удивительной нравственной высоты, до которой они постепенно поднялись. Они сделались идеальной силой. И в самом своем уничижении они были поразительным проявлением той удивительной ясности души, против которой бессильны всякое насилие и всякая ярость и которая торжествует в самой смерти".

Директор Тобольского историко-архитектурного музея-заповедник Наталья Вертянкина заверила участников краеведческих чтений в том, что фонды тюменских и тобольских музеев позволяют воссоздать в экспозициях музея памяти императорской семьи Николая II в Тобольске, который готовится к открытию, неповторимую атмосферу тепла и любви, в которой царская семья жила в Тобольске.

"В процессе работы над концепцией музея нами проведен анализ фондов, который выявил базовое составляющее для наполнения нашего музея, - сообщила она. - Это комплекс мемориальных предметов, связанных с пребыванием в Тобольске семьи Николая Второго после отречения от престола. Бесценные свидетельства жизни царственных мучеников в Тобольске сохранены благодаря нескольким поколениям служителей музея и заинтересованных сподвижников. Аутентичность и мемориальность вещей подтверждены записями в учетной документации музея и рядом экспертиз".

Это и предметы из обеденного набора царской семьи – тарелки, ложки, салфетки, полотенце, скатерть начала XX века, принадлежащая семье, наволочка на диванную подушку, вышитая к 300-летию дома Романовых. Особую ценность представляет альбом фотографий, сделанных членами царской семьи в Тобольске – их портреты, повседневные занятия и увлечения, интерьеры комнат, которые занимала семья Николая Второго.

"Благодаря этим снимками мы можем представить, как и в каких условиях жила царская семья", - подчеркнула Наталья Вертянкина.

В экспозиции мемориального музея императорской семьи Николая II, работа над созданием которого продолжается в Тобольске, будет представлен уникальный экспонат — шаль императрицы Александры Федоровны. По свидетельству очевидцев, шаль через лейб-медика Евгения Боткина была подарена императрицей жене известного Екатеринбургского детского доктора Исаака Сяно в знак благодарности за оказанную медикаментозную помощь и тайное обеспечение цесаревича Алексея специальным питанием. Этот факт подтвержден учениками известного доктора в их воспоминаниях. Позже вдове Сяно из-за финансовых трудностей пришлось продать шаль купеческой семье Куниных.

Музей приобрел семейную реликвию уже у последних владельцев, проживающих в Екатеринбурге. Подлинность шали подтверждена экспертизой, проведенной экспертом министерства культуры РФ.

20 октября краеведческие чтения, посвященные 100-летию пребывания семьи последнего российского императора Николая II в Тобольской губернии, будут продолжены в Тобольске. По итогам этого важнейшего мероприятия будет принята резолюция.

﻿ 1 /

Борис Олейник