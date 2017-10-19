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Законодательно закрепить требования по энергосбережению при капремонте предложил правительству РФ Владимир Якушев

16:54 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Законодательно закрепить на уровне Федерации требования по энергосбережению при капитальном ремонте жилых многоквартирных домов предложил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании правительства РФ в Москве.

Глава региона рассказал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и всем участникам заседания о том, что в Тюменской области реализуется системный подход при проведении государственной политики в сфере энергосбережения.

С начала реализации региональной программы энергосбережения в 2010 году энергоемкость валового регионального продукта снизилась почти вдвое, на 46,9%. При этом было обеспечено повышение энергетической эффективности по всей цепочке: выработка, передача, потребление.

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии для электростанций Тюменской области в настоящее время ниже аналогичного показателя 2009 года на 3%. Это стало возможным благодаря строительству энергоблока №2 на Тюменской ТЭЦ-1 и реконструкции Тобольской ТЭЦ.

За последние пять лет потери в электрических распределительных сетях снизились с 15 до 11,3%. При этом потери в сетях "Тюменьэнерго" по Тюменской области с северными округами составляют всего 2,54% – это один из самых низких показателей в электросетевом комплексе России. Отдельно по югу Тюменской области этот показатель - 9,75%.

Потери в тепловых сетях снизились на 2,2%, в сетях водоснабжения - на 2,8%. "Однако мы понимаем, что этого недостаточно, потому что это очень финансовоемкие мероприятия, решаем это в рамках концессий. Восемь концессий в муниципалитетах региона уже заключено, изыскиваем ресурсы и видим в этом направлении серьезную перспективу", - пояснил глава региона.

В Тюменской области происходит снижение удельного потребления коммунальных ресурсов. С 2009 года расходы в бюджетном секторе снизились на четверть. За счет внедрения государственной информационной системы энергосбережения и подключения к ней всех участников бюджетного процесса обеспечена система контроля за реализацией мероприятий.

"Отмечу, что по итогам 2016 года все государственные и муниципальные учреждения, органы местного самоуправления, органы власти региона заполнили энергодекларации. Отношение к этому инструменту конечно разное, но, тем не менее, это всех мобилизовало, и если бы не эти инструменты, мы бы так серьезно не относились к бюджетной сфере и экономии там коммунальных ресурсов", - подчеркнул Владимир Якушев.

В жилищном секторе региона снижение потребления составило от 20% по воде, до 40% - по электроэнергии. В промышленности снижение удельной энергоемкости составило более 20%.

Все это, по мнению главы Тюменской области, подтверждает, что федеральный закон работает и дает конкретные результаты. Он поддержал предложение министра Минэкономразвития РФ Максима Орешкина по возобновлению финансирования мероприятий по повышению энергетической эффективности. Губернатор подтвердил, что такие субсидии дают хороший эффект по привлечению в систему внебюджетных источников и проведению большого количества мероприятий.

"У нас реализуется огромная программа капитального ремонта. Учитывая, что это внушительный ресурс, от которого нужен серьезный эффект в модернизации жилищного фонда, на вопросы энергосбережения здесь надо обратить пристальное внимание. Когда в Минэкономразвития будут формировать определенные предложения, мы готовы от Тюменской области их также предоставить. Я думаю, что требования по энергосбережению при капитальном ремонте должны быть нормативно закреплены на уровне Российской Федерации", - уверен Владимир Якушев.

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Заседание правительства РФ, скрин с прямого эфира на канале "Россия 24"
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Дарья Казакова

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Теги: правительство , Владимир Якушев , энергосбережение , энергоэффективность

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