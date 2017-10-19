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ВФМС: Вячеслав Володин поддержал инициативу тюменца

17:04 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Инициативу тюменца Романа Рзаева о передаче некоторых государственных функций некоммерческим организациям поддержал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на панельной дискуссии "Трансформация государственного управления в мире", которая состоялась на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи 19 октября.

Как пояснил руководитель регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Роман Рзаев, вопрос о законодательной интеграции государственной власти и некоммерческих организаций обсуждают последние два года. В ведение НКО могут быть переданы госуслуги, связанные с помощью бездомным, инвалидам, малообеспеченным слоям населения, бесплатными юридическими консультациями для граждан, профилактикой преступности, помощи детям и усыновителям и иной общественной деятельности. По словам Романа Рзаева, ныне в России есть рамочный закон, который не дает четких формулировок.

"В регионах эта проблема чувствуется особенно – возникает много вопросов по организации и по оценке эффективности исполнения. Есть сорок четвертый закон по закупкам, но он не решает всех наших вопросов. Нужны четкие формулировки и законопроект. Я высказал предложения Вячеславу Викторовичу, он поддержал инициативу и сказал, что правительство проверит актуальность проблемы и организует слушания", - считает Роман Рзаев.

По его словам, Вячеслав Володин пригласил тюменского молодогвардейца принять участие в обсуждении законопроекта о некоммерческих организациях на заседании Госдумы РФ.

 "Умение слушать друг друга - очень важное качество. Надеюсь, что по итогам вашей работы мы тоже получим задания в виде идей, инициатив, которые, возможно, воплотятся в законопроекты", - сказал Вячеслав Володин на встрече с участниками ВФМС.

Ирина Ромашкина

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Теги: ВФМС-2017 , Роман Рзаев , правительство , Вячеслав Володин , Молодая гвардия
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