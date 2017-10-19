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Тюменец выиграл блиц-турнир по настольному теннису на ВФМС в Сочи

13:02 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: oilnews.kz

Представитель делегации от Тюменской области Евгений Чикишев занял первое место в блиц-турнире по настольному теннису на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

По словам тюменца, соревновались около 20 человек из России, Молдовы и Казахстана. "Из российских городов были точно из Курска, Сочи и Екатеринбурга", - сообщил Евгений.

Тюменец рассказал, что приехал на ВФМС, чтобы узнать больше по направлению науки и глобального образования. Он - доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта" Тюменского индустриального университета.

"Хочу поучаствовать в разных площадках, так как это хорошая возможность для знакомства и налаживания контактов как в науке и образовании, так в спорте и творчестве", - пояснил Евгений.

До обеда он участвует в научной и образовательных площадках, а после обеда - в спортивных и развлекательных программах.

Ирина Ромашкина

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Теги: настольный теннис , ВФМС-2017 , ТИУ
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