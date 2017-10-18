Тюменцев вдохновила встреча с Ником Вуйчичем на ВФМС

wfys2017.com

Важные советы о том, как преодолеть страхи, быть максимально полезным людям и мечтать по-крупному получили тюменцы от одного из самых известных и позитивных ораторов в мире Ника Вуйчича. Его лекция "Мотивация к жизни" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи собрала огромное число участников - тюменка Диана Зиннатуллина призналась, что с трудом пробилась на дискуссию со знаменитым гостем.

"Я проснулась в шесть утра, поехала на встречу на такси, но все равно, когда приехала, у входа уже была очередь метров в двести. Я видела его ролики в сети, они нашли отклик в моей душе, и когда я узнала, что на фестивале будет встреча с ним, я не могла пропустить такое событие", - сообщила она.

Ник Вуйчич рассказал присутствующим о том, что преодолевать трудности и извлекать опыт из поражений ему помогает чувство юмора. Он уверен: неважно, как выглядит человек, главное, что у него внутри. Оратор призвал молодежь не бояться ставить перед собой амбициозных целей.

"Когда вы терпите неудачу, вспоминайте Томаса Эдисона. Он десять тысяч раз пытался изобрести лампочку, но каждую неудачу он воспринимал как опыт. Неудача - это процесс на пути к успеху", - подчеркнул Ник Вуйчич.

Диана Зиннатуллина поделилась, что после общения с ним стала ценить свои возможности и поддержку близких.

"На свою жизнь по-другому я смотреть не стала. Я стала смотреть иначе на свои жизненные принципы", - уточнила она.

Тюменка учится на юриста в Институте государства и права ТюмГУ, занимается в молодежном театре и является членом Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе. Сейчас она стоит на распутье: идти в творчество или сделать выбор в пользу работы в госаппарате.

"Ник призвал прислушаться к себе, не бояться и пробовать все. Это дало мне толчок: я верю, что смогу совмещать эти два направления", - заявила Диана Зиннатуллина.

Ник Вуйчич предложил тем, кто переживает не самые лучшие времена и погружен в депрессию, написать список всего того, за что они благодарны жизни. Он призвал ребят каждый день делать что-то хорошее, предпочитать живое общение виртуальному, научиться прощать и промолчать в ситуации, когда ты не можешь сказать ничего хорошего.

"Я верю, что поколение современной молодежи способно изменить мир, избавить человечество от голода. Я вас действительно люблю, я ценю вас и верю в ваше будущее!", - обратился он к слушателям.

Представительница делегации Тюменской области Галина Ефимова рассказала, что общение с Ником замотивировало и вдохновило ее.

"Он дал очень важные советы о том, как преодолеть страхи, как жить, чтобы быть максимально полезным людям, не искать отговорок и мечтать по-крупному", - отметила она.