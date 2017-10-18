up

18.10.2017 среда

EUR 67.4596

USD 57.3392

В Тюмени 7..9 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцев вдохновила встреча с Ником Вуйчичем на ВФМС

18:32 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
wfys2017.com

Важные советы о том, как преодолеть страхи, быть максимально полезным людям и мечтать по-крупному получили тюменцы от одного из самых известных и позитивных ораторов в мире Ника Вуйчича. Его лекция "Мотивация к жизни" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи собрала огромное число участников - тюменка Диана Зиннатуллина призналась, что с трудом пробилась на дискуссию со знаменитым гостем.

"Я проснулась в шесть утра, поехала на встречу на такси, но все равно, когда приехала, у входа уже была очередь метров в двести. Я видела его ролики в сети, они нашли отклик в моей душе, и когда я узнала, что на фестивале будет встреча с ним, я не могла пропустить такое событие", - сообщила она.

Ник Вуйчич рассказал присутствующим о том, что преодолевать трудности и извлекать опыт из поражений ему помогает чувство юмора. Он уверен: неважно, как выглядит человек, главное, что у него внутри. Оратор призвал молодежь не бояться ставить перед собой амбициозных целей.

"Когда вы терпите неудачу, вспоминайте Томаса Эдисона. Он десять тысяч раз пытался изобрести лампочку, но каждую неудачу он воспринимал как опыт. Неудача - это процесс на пути к успеху", - подчеркнул Ник Вуйчич.

Диана Зиннатуллина поделилась, что после общения с ним стала ценить свои возможности и поддержку близких.

"На свою жизнь по-другому я смотреть не стала. Я стала смотреть иначе на свои жизненные принципы", - уточнила она.

Тюменка учится на юриста в Институте государства и права ТюмГУ, занимается в молодежном театре и является членом Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе. Сейчас она стоит на распутье: идти в творчество или сделать выбор в пользу работы в госаппарате.

"Ник призвал прислушаться к себе, не бояться и пробовать все. Это дало мне толчок: я верю, что смогу совмещать эти два направления", -  заявила Диана Зиннатуллина.

Ник Вуйчич предложил тем, кто переживает не самые лучшие времена и погружен в депрессию, написать список всего того, за что они благодарны жизни. Он призвал ребят каждый день делать что-то хорошее, предпочитать живое общение виртуальному, научиться прощать и промолчать в ситуации, когда ты не можешь сказать ничего хорошего.

"Я верю, что поколение современной молодежи способно изменить мир, избавить человечество от голода. Я вас действительно люблю, я ценю вас и верю в ваше будущее!", - обратился он к слушателям.

Представительница делегации Тюменской области Галина Ефимова рассказала, что общение с Ником замотивировало и вдохновило ее.

"Он дал очень важные советы о том, как преодолеть страхи, как жить, чтобы быть максимально полезным людям, не искать отговорок и мечтать по-крупному", - отметила она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ВФМС-2017 , Сочи , Ник Вуйчич
Ранее в сюжете
18.10.2017, 16:00 Тюменские делегаты ВФМС намерены попасть в число волонтеров на чемпионат мира по футболу-2018
18.10.2017, 15:27 Советы от Марии Захаровой прозвучат на форуме в Тюменском районе
18.10.2017, 12:31 В Сочи художники мира нарисуют тюменский мост Влюбленных
18.10.2017, 12:09 Тюменский робот Руслан приветливо общается с участниками фестиваля в Сочи
18.10.2017, 09:24 Участникам фестиваля в Сочи расскажут об энергии будущего и инновациях
18.10.2017, 08:31 Тюменка станет волонтером ООН
17.10.2017, 18:16 На ВФМС поговорили о соцсетях, свободе и стремлении изменить мир

Последние новости

18:40 Тюменский симфонический оркестр - успешный проект, считает Владимир Якушев
18:32 Тюменцев вдохновила встреча с Ником Вуйчичем на ВФМС
18:21 Владимир Якушев выступит на заседании правительства России
18:11 Тюменская область - вторая после Москвы по уровню информатизации в России
18:00 19 октября - события дня
17:49 Тюменские депутаты готовятся к сдаче нормативов ГТО
17:38 Жители домов по улице Газовиков отпраздновали благоустройство двора Фото
17:27 Астрономическую лабораторию открыли в Ишиме
17:16 В село Минино Исетского района провели газопровод
17:05 Тюменец Лев Нартикоев выиграл первенство России по дзюдо
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменский симфонический оркестр - успешный проект, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев выступит на заседании правительства России

Тюмень не намерена отказываться от ЧМ-2021 по биатлону

Политика

В сферу ЖКХ Тюмени внедряют новые информационные технологии

Юрий Баранчук: перебои теплоснабжения в городе прекратились

Игорь Холманских: прелюдия президентской кампании в Тюменской области была успешной

Экономика

В село Минино Исетского района провели газопровод

На улицы Увата ляжет новое покрытие

Правление сургутского СОК "Прибрежный" будет привлечено к субсидиарной ответственности за долги перед энергетиками

Общество

Тюменцев вдохновила встреча с Ником Вуйчичем на ВФМС

Тюменская область - вторая после Москвы по уровню информатизации в России

19 октября - события дня

Спорт

Тюменец Лев Нартикоев выиграл первенство России по дзюдо

Тюменские допризывники проведут турнир по пейнтболу

Югорчанин Максим Тановицкий завоевал три медали первенства России по прыжкам на батуте

Происшествия

На восемь лет отправится в колонию жительница Ямала, зарезавшая мужа

Подвыпившие тюменцы пытались угнать машину

Служебная собака привела полицию к дому похитителя в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+