Тюменский робот Руслан приветливо общается с участниками фестиваля в Сочи

фото Полины Bronse

17 октября представители тюменской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи произвели очередной фурор.

Участники из разных уголков России, зарубежные гости собрались в зале инновационных технологий будущего для того, чтобы увидеть разработку ООО "ИСКРА" из Тюмени – робота "Руслан". Идейный вдохновитель и автор проекта, генеральный директор компании Сергей Балаховцев рассказывает, что робота собрала команда киберспециалистов из 10 человек за один месяц. У Руслана уникальный дизайн. Тюменские программисты для него разработали специальное программное обеспечение, позволяющее управлять им на расстоянии в тысячи километров. Задействованы виртуальные технологии. Управляет роботом оператор, интегрируясь в него, он видит и слышит его "глазами" и "ушами". Может совершать механические действия руками. В это время оператор чувствует все, что делает робот.

Предназначение такой разработки – не выходя из дома или какого-нибудь места, находиться на работе, не перемещаясь, дистанционно выполнять рабочий функционал.

Сергей отметил, что подобные разработки также имеют огромный потенциал в оборонной промышленности. Подобные системы могут быть задействованы для разминирования территории, работе на химически зараженных территориях и т. д.

Ну а пока робот Руслан приветливо общается с участниками фестиваля, пожимает руки и обнимается. Его с удовольствием фотографируют, снимают на мобильники. Остается надеяться на то, что подобные разработки будут служить нам только в мирных, позитивных целях, которые объединяют всех участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает "Радио Сорокино".