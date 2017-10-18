В Сочи художники мира нарисуют тюменский мост Влюбленных

фото газеты "Тюменская область сегодня"

Всемирный фестиваль объединяет молодежь мира по интересам. На территории парка "Сириус" развернута масштабная мастерская, где молодые художники получают уроки мастеров живописи и графики.

"Здесь мы получаем уникальный опыт. Сегодня нас учит писать портреты известная и уважаемая в профессиональном сообществе художница Вера Лагутенкова. Ребята, участвующие в мастер-классе, очень интересные, творческие", - рассказала участница фестиваля из Тюмени Ольга Киселева.

В другой мастерской творческого парка молодые художники из разных стран мира создают панно в стиле монументальной живописи. На картине будет изображен фантастический город, в котором собраны архитектурные объекты со всего света. По предложению тюменской художницы Гаянэ Петросьянц там разместится и тюменский мост Влюбленных, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Ничего подобного в моей жизни не было. Здесь с нами работают преподаватели суриковского училища, будут и другие мастер-классы, которые я планирую посетить. Думаю, что этот опыт будет полезен в моей работе. Я преподаватель в детской художественной школе", - рассказала Гаянэ.

Стоит отметить, что представители тюменской делегации активно участвуют в большинстве мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который с 14 по 22 октября проходит в Сочи. Напомним, регион представляют 204 активиста.

﻿ фото газеты "Тюменская область сегодня" 1 /