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В Сочи художники мира нарисуют тюменский мост Влюбленных

12:31 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото газеты "Тюменская область сегодня"

Всемирный фестиваль объединяет молодежь мира по интересам. На территории парка "Сириус" развернута масштабная мастерская, где молодые художники получают уроки мастеров живописи и графики.

"Здесь мы получаем уникальный опыт. Сегодня нас учит писать портреты известная и уважаемая в профессиональном сообществе художница Вера Лагутенкова. Ребята, участвующие в мастер-классе, очень интересные, творческие", -  рассказала участница фестиваля из Тюмени Ольга Киселева.

В другой мастерской творческого парка молодые художники из разных стран мира создают панно в стиле монументальной живописи. На картине будет изображен фантастический город, в котором собраны архитектурные объекты со всего света. По предложению тюменской художницы Гаянэ Петросьянц там разместится и тюменский мост Влюбленных, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Ничего подобного в моей жизни не было. Здесь с нами работают преподаватели суриковского училища, будут и другие мастер-классы, которые я планирую посетить. Думаю, что этот опыт будет полезен в моей работе. Я преподаватель в детской художественной школе", - рассказала Гаянэ.

Стоит отметить, что представители тюменской делегации активно участвуют в большинстве мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который с 14 по 22 октября проходит в Сочи. Напомним, регион представляют 204 активиста.

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фото газеты "Тюменская область сегодня"
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Теги: ВФМС-2017 , мост Влюбленных , художники , Сочи
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