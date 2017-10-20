Отрасли ЖКХ нужен полноценный институт развития с госучастием, уверены в ОП

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Более 4 трлн рублей ежегодно платят россияне за коммунальные услуги. Об этом рассказал председатель Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александр Василевский.

Он отметил, что за десять лет тарифы на ЖКХ выросли в десять раз, при этом оплата труда сотрудников коммунальной отрасли — в два раза ниже средней зарплаты по стране.

"Ситуация в ЖКХ остается социально напряженной. Больше всего людей волнуют проблемы начислений (рост коммунальных платежей без изменений качества услуг, непрозрачность оплаты). Люди считают, что они переплачивают за ЖКХ", — рассказала первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

Более 8 тыс. жалоб поступило на горячие линии региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приемную национального центра "ЖКХ Контроль" только за третий квартал этого года.

Проблемами остаются высокая изношенность жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, увеличение количества аварийного жилья, рост аварийности на объектах ЖКХ, в том числе техногенных катастроф (взрывов бытового газа в домах, обрушения жилых зданий, прорывы коммунальных сетей), сообщают в пресс-службе Общественной палаты РФ.

"Чтобы спасти отрасль, нужно четырнадцать триллионов рублей. Эта цифра постоянно растет: так, 10 лет назад хватило бы трех триллионов. Откуда брать деньги? Инвестор не идет в отрасль, потому что она невыгодна для него. Чтобы сделать ее привлекательной, можно отпустить тарифы в свободное плавание. Но смогут ли, предположим, жители маленьких городов с их низкими доходами оплатить реформу из своего кошелька? Вряд ли. Получается, это нереальный путь. Еще один вариант — участие федерального бюджета в технологической модернизации отрасли. По этому пути идут многие зарубежные страны. За границей более 65 процентов инвестиций в инфраструктуру — это бюджетные деньги", считает Александр Василевский.

Светлана Разворотнева подчеркнула, что отрасли нужен полноценный институт развития с госучастием. Это не означает, что все будет делаться за счет бюджета, но государство обязательно должно создать благоприятные условия и уменьшить риски для инвесторов. Здесь может быть целый набор инструментов — от госгарантий на получение кредита до выпуска гособлигаций. Этот институт должен быть многофункциональным: заниматься и жилищной, и коммунальной инфраструктурой. Без его появления, без принятия каких-то радикальных решений сложно двигаться дальше, уверена она.

Соб.инф.