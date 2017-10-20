Выходной тюменцы могут провести за разгадыванием ребусов и шарад

На спектакли, интересные мастер-классы и праздничные концерты приглашают тюменцев 21 и 22 октября.

Как сообщает городской департамент культуры, 21 октября библиотека №3 (ул. Ямская, 110/4) в 11 часов приглашает юных читателей, а также их мам и пап на мастер-класс по сборке кубика Рубика. Участники мероприятия примут участие в увлекательных конкурсах по разгадыванию ребусов, шарад и других головоломок.

Участники родительского кружка "МаЗайка" в библиотеке №9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 11 часов встретятся с психологом поликлиники №5. Она посоветует мамам, как справиться с семейными проблемами, ответит на вопросы, проведет арт-терапию, которая основана на мобилизации творческого потенциала человека, внутренних механизмов саморегуляции и исцеления.

В Молодежном театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а ) в 11 часов начнется показ спектакля "Eжик, Медвежонок и дырпыр".

В 18 часов будет показана пьеса француза Ива Жамиака "Месье Амилькар, или Человек, который платит" – театральный хит последней трети ХХ века.

22 октября в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в 12 часов начнется виртуальное путешествие "Как будто в детство дальнее ведут меня они". Участники клуба "Тропинки Родины моей", тщательно готовясь к очередному заседанию, каждый раз делятся удивительным материалом воспоминаний об облике и жизни горожан в годы их юности. Они приносят фотографии улиц, городских зданий, скверов и площадей.

Театрализованный концерт вокальных ансамблей малых форм и вокалистов "Вместе дружно мы поем" для родителей и жителей микрорайона начнется в 15 часов в Детской школе искусств "Этюд" (ул. Текстильная, 21).

В 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется завершающий аккорд XIV фестиваля "Осенняя рапсодия-2017" – концерт "Народный праздник". Специальным гостем мероприятия будет группа "Солнцеворот" из Екатеринбурга.

В 11 часов в театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль "Умная собачка Соня".

В 18 часов будет показана авантюрная комедия по пьесе Ганны Слуцки, автора сценариев более чем 25 фильмов, "Шесть блюд из одной курицы".