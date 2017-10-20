Тюменские хоккеисты примут разгневанный "Молот"

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Тюменский "Рубин" проведет очередной домашний матч в чемпионате Высшей хоккейной лиги 20 октября. Соперником сибиряков на льду Дворца спорта станет "Молот-Прикамье" из Перми. Поединок начнется в 19 часов.

Между тем, домашние матчи с командой из Перми для тюменцев традиционно складываются непросто. Достаточно сказать, что пермяки обыграли "Рубин" в Тюмени пять раз из десяти. В общей сложности под эгидой ВХЛ команды провели двадцать один матч. Четырежды рубиновцы терпели "сухие" поражения. Однако все пять встреч с овертаймами сибиряки выиграли. Да и по количеству заброшенных шайб они пока впереди. В прошлом сезоне "Рубин" одолел на домашнем льду пермскую команду в овертайме (3:2). Интересно, что одну из шайб у "Молота" забросил выступающий сейчас за тюменский клуб Денис Давыдов. Также в той встрече ворота гостей поразил Егор Попов.

Перед приездом в Тюмень "Молот-Прикамье" в Усть-Каменогорске в овертайме уступил "Торпедо" - 4:5. В шести последних встречах "мишки" потерпели четыре поражения. Причём, осечки и виктории они выдавали "на гора" в парном формате. Интересно, что за рубиновцами также тянется не делающий им чести шлейф из двух домашних поражений. Поэтому кому-то из соперников придётся нарушить очередность своих результатов. Самым результативным игроком "Молота-Прикамья" по системе "гол+пас" является нападающий Антон Андриянов, набравший 12 очков (5+7). За ним следует Рафаэль Бикмуллин (4+7). Что касается линии обороны, то её столпом можно назвать Максима Салахова, который может похвастать выдающимся показателем полезности, равным тринадцати с положительным знаком. Для сравнения, в активе второго защитника "Молота" по этому показателю, бывшего рубиновца Ивана Кузнецова, три пункта.

В численном преимуществе пермяки действуют посредственно, реализуя 11,8 процентов большинства. У "Рубина" этот показатель равен чуть более восемнадцати. При этом, "Молот-Прикамье" имеет в активе одну голевую атаку, организованную в меньшинстве.

Турнирное положение обеих команд завидным не назовешь. Пермская дружина, набрав 22 очка, занимает тринадцатое место. Рубиновцы и вовсе располагаются на двадцатой строчке (19 баллов), сообщает пресс-служба ХК Рубин.