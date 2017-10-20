up

20.10.2017 пятница

EUR 67.9333

USD 57.5706

В Тюмени 2..4 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменские хоккеисты примут разгневанный "Молот"

16:40 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" проведет очередной домашний матч в чемпионате Высшей хоккейной лиги 20 октября. Соперником сибиряков на льду Дворца спорта станет "Молот-Прикамье" из Перми. Поединок начнется в 19 часов.

Между тем,  домашние матчи с командой из Перми для тюменцев традиционно складываются непросто. Достаточно сказать, что пермяки обыграли "Рубин" в Тюмени пять раз из десяти. В общей сложности под эгидой ВХЛ команды провели двадцать один матч. Четырежды рубиновцы терпели "сухие" поражения. Однако все пять встреч с овертаймами сибиряки выиграли. Да и по количеству заброшенных шайб они пока впереди. В прошлом сезоне "Рубин" одолел на домашнем льду пермскую команду в овертайме (3:2). Интересно, что одну из шайб у "Молота" забросил выступающий сейчас за тюменский клуб Денис Давыдов. Также в той встрече ворота гостей поразил Егор Попов.

Перед приездом в Тюмень "Молот-Прикамье" в Усть-Каменогорске в овертайме уступил "Торпедо" - 4:5. В шести последних встречах "мишки" потерпели четыре поражения. Причём, осечки и виктории они выдавали "на гора" в парном формате. Интересно, что за рубиновцами также тянется  не делающий им чести шлейф из двух домашних поражений. Поэтому кому-то из соперников придётся нарушить очередность своих результатов. Самым результативным игроком "Молота-Прикамья" по системе "гол+пас" является нападающий Антон Андриянов, набравший 12 очков (5+7). За ним следует Рафаэль Бикмуллин (4+7). Что касается линии обороны, то её столпом можно назвать Максима Салахова, который может похвастать выдающимся показателем полезности, равным тринадцати с положительным знаком. Для сравнения, в активе второго защитника "Молота" по этому показателю, бывшего рубиновца Ивана Кузнецова, три пункта.  

В численном преимуществе пермяки действуют посредственно, реализуя 11,8 процентов большинства. У "Рубина" этот показатель равен чуть более восемнадцати. При этом, "Молот-Прикамье" имеет в активе одну голевую атаку, организованную в меньшинстве.

Турнирное положение обеих команд завидным не назовешь. Пермская дружина, набрав 22 очка, занимает тринадцатое место. Рубиновцы и вовсе располагаются на двадцатой строчке (19 баллов), сообщает пресс-служба ХК Рубин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ХК Рубин

Последние новости

18:23 В Сорокинском районе родился сотый ребенок
18:12 Тюменские автолюбители активно пользуются сайтом госуслуг
18:08 Итоги недели: две сенсации от Владимира Якушева Фото
17:57 21 октября - события дня
17:46 Ночь искусств удивит тюменцев разнообразием
17:35 Выходной тюменцы могут провести за разгадыванием ребусов и шарад
17:24 В Голышмановском районе состоялся масштабный шахматно-шашечный турнир
17:20 Владимир Якушев поздравил "Транснефть – Сибирь" с юбилеем
17:13 В России вступил в силу новый регламент ГИБДД
17:02 Тюменские депутаты оценили работу по строительству парковок
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил "Транснефть – Сибирь" с юбилеем

Законодательно закрепить требования по энергосбережению при капремонте предложил правительству РФ Владимир Якушев

Краеведческие чтения: Тюмень и Тобольск хранят память об императорской семье Николая II

Политика

Тюменские депутаты обсудили, как благоустраивается город

Тамара Казанцева отметила успехи правительства Тюменской области в развитии сельского хозяйства

Тюменская облдума ограничила налоговые льготы для владельцев дорогих автомашин

Экономика

ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой"

ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"

В Голышмановском районе реализуют десять инвестпроектов

Общество

В Сорокинском районе родился сотый ребенок

Тюменские автолюбители активно пользуются сайтом госуслуг

Итоги недели: две сенсации от Владимира Якушева

Спорт

В Голышмановском районе состоялся масштабный шахматно-шашечный турнир

Тюменские хоккеисты примут разгневанный "Молот"

Футбольная академия предлагает бесплатные занятия тюменцам

Происшествия

В Тюмени раскрыто убийство молодого человека

Два приятеля украли в Тюмени канализационные люки

В Свердловской области врачи после операции оставили кусок перчатки в животе женщины
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+