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В Тюменской городской думе подвели предварительные итоги работы по озеленению

11:00 23 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
В тюменской городской думе подвели предварительные итоги работы по озеленению/www.phototyumen.ru

Более 6,6 тыс. единиц зеленых насаждений высажено в Тюмени в 2017 году. В ближайшие годы озеленение будет вестись еще активнее, с учетом интересов и мнения горожан.

Об этом на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы сообщил заместитель главы администрации Павел Перевалов. 

Он подвел итоги работы и обозначил перспективы по рекреационному развитию города, обеспечению экологической безопасности и мест отдыха. 

В 2017 году продолжилось обустройство Гилевской рощи, запланировано введение новых парковочных мест со стороны ул. Вербной, будет выполнен подход к оз. Кривое, появятся дополнительные спортивные сооружения и раздевалки для детских площадок. 

Начинается благоустройство парка Затюменский, эта работа продолжится в следующем году. Запланировано преображение Заречного парка, скверов Льва Ровнина, Александра Моисеенко, Петра Потапова и территории вокруг Южного пруда.

Зеленые насаждения появляются в местах сноса аварийных домов. Как заверили депутатов участники заседания, благоустроить таким образом планируется и улицу Судоремонтную: на месте снесенных домов появится школа, парковки и деревья.  

Павел Перевалов напомнил, что зеленые насаждения не только радуют глаз, но и благотворно влияют на окружающую среду. По его данным, за последние семь лет индекс загрязнения воздуха снизился с 12 до 4. 

Татьяна Ковалева

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Теги: озеленение , Павел Перевалов , гордума

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