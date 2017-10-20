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Греф посоветовал молодежи работать по 18 часов в сутки, чтобы добиться успеха

16:51 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
wfys2017.com

Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов заниматься любимым делом и работать по 18 часов в сутки, чтобы добиться успеха.

"Спросите себя, что вы любите, и не надо заниматься тем, что вам неприятно. А вот в том, что вы любите, можно сделать все, что угодно, - заявил Греф. - В нашей стране можно все поднять на принципиально новый уровень, Россия - огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции. У нас половина страны - монополия. Поэтому мой совет вам: ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью, пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки и у вас точно все получится".

При этом Греф посоветовал не пытаться охватить "то, что охватить нельзя": "Пространство для применения усилий есть где угодно, нужно просто спросить себя, что вам интересно".

Банкир также заметил, что многие модные профессии стали невостребованными, сообщает информационный партнер фестиваля.

"Очень важно не "пойматься" на эту эмоциональную волну - побежать за всеми. У нас "век инженеров" - все стали учиться на инженеров, окончили вузы, и только 10% остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках. Потом у нас "век юристов и экономистов", которые работали официантами. Не нужны сегодня программисты, у нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся", - отметил Греф.

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Теги: ВФМС-2017 , Сочи
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