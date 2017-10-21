Тюменские баскетболисты проявили себя на фестивале в Сочи

ВФМС. Фото участников делегации Тюменской области

Третье место по стритболу заняли тюменские баскетболисты на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Конкурентами Никиты Немчинова, Александра Кайзера и Дениса Кармакских были участники более 30 команд делегаций ВФМС–2017. Самая ожесточенная схватка была у тюменских ребят в четвертьфинале с соперниками из Казани. Победу вырвали на последних секундах.

А накануне этих соревнований мастер-класс для молодых баскетболистов провел олимпийский чемпион, легенда советского баскетбола Сергей Тараканов - сибиряк, уроженец Красноярска. Сейчас он является генеральным менеджером сборной России по баскетболу. Он прокомментировал радио Сорокино ситуацию с развитием молодежного баскетбола: "У нас есть проблемы, которые нужно исправлять. Профессиональные клубы и мировые сборные проблем не испытывают, зарабатывают хорошие деньги, а вот начальное базовое звено нуждается в материально-техническом оснащении. Хотя в наше время была проблема даже с формой и кедами".

Сергей Тараканов также отметил, что с игровыми видами спорта успешно конкурируют такие вещи, как: компьютер, видеоигры, Интернет. "Я не говорю, что это плохо, но порой молодежь не знает меры. Иногда опускаются руки, не знаешь, как с этим бороться", - посетовал он.

Кроме баскетбола, любой может найти направление по вкусу на фестивальных площадках: картинг, футбол, спортивные танцы, теннис, кибер-спорт. Все это доступно для поклонников спортивных дисциплин.