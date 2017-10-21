Югорчане привезут с фестиваля в Сочи памятные инсталляции

vk.com/moroshka_design

С орнаментальной живописью знакомит всех желающих югорская делегация на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Ребята арт–пространства "Морошка–дизайн" проводят мастер-классы для всех желающих участников ВФМС-2017.

Как сообщила специалист регионального молодежного центра Ханты-Мансийского автономного округа Альбина Чермакова, они штампируют на бумаге и ткани орнаменты народов ханты и манси, учат разрисовывать деревянные брусочки северными узорами.

Кроме того, делегация привезла деревянную инсталляцию в виде варежки и валенок, на которых участники фестиваля оставляют свои отзывы и пожелания, сообщает радио Сорокино.

"У нас очень холодно и они являются своеобразным символом Югры, - пояснила Альбина Чермакова. - Потом все эти предметы мы расположим на выставке в региональном молодежном центре".