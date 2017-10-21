Русские пирожки в исполнении студентки из Тюмени впечатлили африканских студентов

ВФМС. Фото участников делегации Тюменской области

О востребованных рабочих профессиях участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи узнали на площадках WorldSkills Russia.

Призеры и эксперты конкурса молодых профессионалов провели мастер-классы по ландшафтному дизайну, флористике, робототехнике, плотницкому и малярному делам, 3D-моделированию. Много гостей собрала дегустационная площадка фестиваля. Молодые повара, прошедшие суровый отбор на региональных чемпионатах и проявившие себя в национальном финале в Краснодаре, представили кухню народов мира. Среди них студентка Тюменского техникума индустрии питания и сервиса, серебряный призер Всероссийского чемпионата WorldSkills Татьяна Акимова.

"Сегодня мы угощаем русскими пирожками с различными начинками, а после обеда будут готовы пицца и лепешка фокачча", - рассказала девушка.

Привычные и любимые с детства блюда россиян для гостей с других континентов - экзотическая кухня.

"Русский суп очень вкусный, а пирожки - просто великолепны", - отметил студент из Африки Артур Мори.

На ВФМС-2017 союз "Молодые профессионалы" провел форсайт-сессию по развитию молодежного движения WorldSkills Russia. Участие в обсуждении вопросов популяризации рабочих профессий приняли 160 выпускников системы WSR из 44 российских регионов, сообщает "Тюменская область сегодня".