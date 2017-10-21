up

21.10.2017 суббота

EUR 67.8927

USD 57.5118

В Тюмени -1..1 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Русские пирожки в исполнении студентки из Тюмени впечатлили африканских студентов

13:25 21 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
ВФМС. Фото участников делегации Тюменской области

О востребованных рабочих профессиях участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи узнали на площадках WorldSkills Russia. 

Призеры и эксперты конкурса молодых профессионалов провели мастер-классы по ландшафтному дизайну, флористике, робототехнике, плотницкому и малярному делам, 3D-моделированию. Много гостей собрала дегустационная площадка фестиваля. Молодые повара, прошедшие суровый отбор на региональных чемпионатах и проявившие себя в национальном финале в Краснодаре, представили кухню народов мира. Среди них студентка Тюменского техникума индустрии питания и сервиса, серебряный призер Всероссийского чемпионата WorldSkills Татьяна Акимова. 

"Сегодня мы угощаем русскими пирожками с различными начинками, а после обеда будут готовы пицца и лепешка фокачча", - рассказала девушка. 

Привычные и любимые с детства блюда россиян для гостей с других континентов - экзотическая кухня. 

"Русский суп очень вкусный, а пирожки - просто великолепны", - отметил студент из Африки Артур Мори.

На ВФМС-2017 союз "Молодые профессионалы" провел форсайт-сессию по развитию молодежного движения WorldSkills Russia. Участие в обсуждении вопросов популяризации рабочих профессий приняли 160 выпускников системы WSR из 44 российских регионов, сообщает "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ВФМС-2017 , фестиваль , молодежь , техникум индустрии питания , Сочи , мастер-классы
Ранее в сюжете
21.10.2017, 12:37 Югорчане привезут с фестиваля в Сочи памятные инсталляции
21.10.2017, 10:26 Тюменские баскетболисты проявили себя на фестивале в Сочи
20.10.2017, 18:08 Итоги недели: две сенсации от Владимира Якушева
20.10.2017, 16:51 Греф посоветовал молодежи работать по 18 часов в сутки, чтобы добиться успеха
20.10.2017, 15:32 Тюменцы научили участников ВФМС-2017 строить завод
20.10.2017, 11:21 На фестивале молодежи в Сочи обсудили продвижение российских вузов за рубежом
20.10.2017, 10:38 Участница ВФМС намерена развивать туризм в Исетском районе

Последние новости

13:56 Мошенник оставил ямальца без машины и денег
13:25 Русские пирожки в исполнении студентки из Тюмени впечатлили африканских студентов
13:10 Викуловчане разыграют Кубок комсомола
12:37 Югорчане привезут с фестиваля в Сочи памятные инсталляции
12:19 "Тюменский бройлер" предложит потребителям "Кухни мира"
11:43 Ученые объяснили загадочные события на Луне
11:01 Налог на недвижимость по кадастру: справедливо не значит много
10:58 Тюменские хоккеисты отправятся на чемпионат ВХЛ
10:26 Тюменские баскетболисты проявили себя на фестивале в Сочи
09:52 "Рубин" одержал волевую победу над соперниками из Перми
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Итоги недели: две сенсации от Владимира Якушева

Владимир Якушев поздравил "Транснефть – Сибирь" с юбилеем

Законодательно закрепить требования по энергосбережению при капремонте предложил правительству РФ Владимир Якушев

Политика

Тюменские депутаты обсудили, как благоустраивается город

Тамара Казанцева отметила успехи правительства Тюменской области в развитии сельского хозяйства

Тюменская облдума ограничила налоговые льготы для владельцев дорогих автомашин

Экономика

ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой"

ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"

В Голышмановском районе реализуют десять инвестпроектов

Общество

Русские пирожки в исполнении студентки из Тюмени впечатлили африканских студентов

Югорчане привезут с фестиваля в Сочи памятные инсталляции

"Тюменский бройлер" предложит потребителям "Кухни мира"

Спорт

Викуловчане разыграют Кубок комсомола

Тюменские хоккеисты отправятся на чемпионат ВХЛ

Тюменские баскетболисты проявили себя на фестивале в Сочи

Происшествия

Мошенник оставил ямальца без машины и денег

В Тюмени раскрыто убийство молодого человека

Два приятеля украли в Тюмени канализационные люки

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+