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Тюмень - город счастливых людей, рассказала иностранная делегация на ВФМС

14:45 21 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
wfys2017.com
Продолжение: Тюменская область прозвучала на всемирном фестивале в Сочи

Город любви, цветов и творчества, в котором живут люди с горячими сердцами, - такой представили Тюмень приехавшие из областной столицы иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов на презентации регионов в Сочи.

Иностранная делегация из 50 человек знакомилась с Тюменской областью с 14 по 17 октября. Тюменцы настолько гостеприимно встретили группу, что ее представители не могли сдержать слез и эмоций от воспоминаний теплого приема сибиряков. После показа видеоролика иностранцы, увидевшие лучший город Земли, делились впечатлениями с другими участниками региональной программы. 

"Может, там погода и не очень. Но в Москве было хуже. В Тюмени люди теплые, у них горячие сердца. Было очень круто, спасибо", - благодарила за прием тюменцев гостья из Пакестана Усама Таукир.  

Особенно ей запомнилась поездка в Ялуторовск: "Нас встретили гостеприимные люди. Россия обладает замечательной, яркой культурой. А Тюмень – это город творчества, он им наполнен". Она эмоционально рассказала, как вместе с тюменцами пела песни и потом, используя навыки художественного свиста, исполнила зрителям русскую мелодию, которая ей запомнилась.

Ее соотечественник Афшан Джалиль удивлялся еде. Он признался, что ненавидит капусту, а в Тюмени его угостили этим овощем. И тогда у пакистанца случилось прозрение: "Я понял, что в Пакистане не умеют готовить капусту. Это очень вкусно. А еще мы гуляли по самой большой в России набережной – она очень красивая", - сказал он.

Диана Бада из Нигерии отметила, что и у нее остались прекрасные впечатления от общения с людьми.  

"Я хотела бы туда вернуться. Я с трудом сдерживала слезы, когда уезжала. Если у вас есть желание попробовать что-то новое – поезжайте в Тюмень. Мы слушали музыку, посещали театры и пели", - рассказала она.

В финале нигерийка спела посвящение в адрес гостеприимных тюменцев: "Tyumen is the city of happy people". А тюменская делегация из зала подпевала в ответ.

Русская душа стала понятнее иностранцам благодаря региональной программе ВФМС, которая прошла в 15 городах страны. Такой вывод федеральный оргкомитет фестиваля сделал благодаря опросу гостей России. В комментариях около 80% иностранцев использовали слово душа. Показать русскую душу нараспашку 1 тыс. 375 приехавшим в регионы иностранцам из 117 стран помогли встретившие их более полутора тысяч россиян. Они познакомили участников региональной программы ВФМС 2017 с Россией изнутри.

Путешествие иностранных участников фестиваля в Тюмень прокомментировал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, который в заключительные дни ВФМС присоединился к делегации региона в Сочи. По его словам, гости Тюмени высказывали предположения, что ожидали увидеть суровую страну, угрюмые лица, сердитых людей, которые постоянно стараются что-то скрыть, бояться делиться своим мнением. А увидели прямо противоположный образ: открытых, светлых людей, которые развиваются и постоянно придумывают что-то новое в бизнесе, культуре и других сферах деятельности. 

"Жаль, что в большом мире образ России формируется не таким, как есть на самом деле. Но такой проект, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов исправляет ситуацию, демонстрируя высокий уровень и потенциал нашей страны", - считает Павел Белявский. 

Ирина Ромашкина

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Теги: Ялуторовск , фестиваль , ВФМС-2017 , молодежь , Сочи , набережная
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