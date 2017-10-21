Тюменская область прозвучала на всемирном фестивале в Сочи

Тюменская область прозвучала на ВФМС. Фото ИА "Тюменская линия"

Заключительный день Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, 21 октября, едва ли не самый насыщенный, был посвящен России. Всю неделю делегация Тюменской области вместе с более 25 тыс. участников из разных стран обсуждали актуальные для всего человечества темы. Посещали лекции и мастер-классы, общались с экспертами и представителями власти, обширной была и развлекательная программа.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко на пресс-конференции, которая представила линейки мотивационных и развивающих проектов "Россия – страна возможностей", назвал участников фестиваля "мягкой силой" и отметил, что именно они будут определять будущее своих государств. Сергей Кириенко также подчеркнул, что способность молодежи самостоятельно организовать мероприятия подобного уровня говорит о том, что поколению "можно смелее доверять". По его словам, фестиваль является "хорошей моделью жизни", поскольку подразумевает абсолютную свободу выбора. "Ничего не регламентировано, никого никуда не загоняют - ни лекторов, ни участников культурной программы, ни самих делегатов, они выбирают сами", - отметил он.

Представитель тюменской делегации, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский отметил, что ребятам удалось достойно и масштабно представить регион на всех площадках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. "Самое главное, что тюменцы были крайне активны: Тюменская область здесь прозвучала", - сказал он.

Официальный хештег #ВФМС в Сети собрал около 50 тыс. публикаций от участников фестиваля, а фотозона с Дмитрием Менделеевым тюменского выставочного стенда, на которой каждый гость мог сразу получить фотографию, зафиксировала около 6 тыс. человек. Помимо этого на выставке проходил конкурс видеороликов по хештегу #ВФМС72.

"Это живое промо, которое рассказывает о Тюменской области. Наши ребята молодцы. Они придумали много оригинальных ходов, чтобы представить регион достойно", - отметил Павел Белявский.

"Позиция Тюменской области такова: мы поддерживаем все, что связано с расширением рабочих связей, позволяет молодежи приобретать новые знания и опыт, интегрироваться в международные структуры. Мы обязательно будем участвовать во всех проектах, подобных Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Очень важно, чтобы мы активно присутствовали в международных структурах - это в интересах нашей экономики, безопасности, культуры. А для региона, который находится в глубине страны, это важно особенно: мы отдалены от центральных городов России. Чтобы получать те же знания и опыт, нам надо прилагать больше усилий. Мы это делаем", - подчеркнул Павел Белявский.

Отметим, что вечером в Сочи состоится торжественная церемония закрытия, которую посетит президент России Владимир Путин.

Ирина Ромашкина