Тюменский СУП переезжает в Москву

"Завод" понравился участникам ВФМС. Фото ИА "Тюменская линия"

Слет успешных предпринимателей пройдет в Москве в 2018 году. Об этом рассказал депутат Тюменской областной думы, вице-президент общественной организации "Опора России" Эдуард Омаров.

По его словам, тюменский СУП, который стал ключевым мероприятием в направлении "Экономика для будущего развития" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, уверенно завоевал успех среди начинающих предпринимателей.

"Не у всех есть возможность путешествовать по миру. На ВФМС молодые предприниматели со всего мира смогли пообщаться друг с другом и обменяться интернациональным опытом. Тюменский СУП представил экспертов мирового уровня", - подчеркнул он.

Ассоциация российских молодых предпринимателей войдет в состав Европейской ассоциации молодых предпринимателей в ноябре 2017 года. Договоренности об этом с представителями Европы достигнуты на ВФМС во время проведения Всемирного слета успешных предпринимателей. Также, по словам Эдуарда Омарова, в апреле 2018 года СУП проведут в Москве – на него собираются многие участники ВФМС, которые стали слушателями сессий площадки предпринимателей.

Напомним, два дня организаторы СУПа посвятили бизнес-игре "Завод", которая вызвала живой интерес аудитории экономики будущего. Игроки сделали однозначный вывод: в "Завод" было интересно играть, такой симулятор очень полезен.

"Интересная и динамичная игра, заставляет задуматься, прочувствовать некоторые моменты. Лично у меня в бизнесе всегда сложно было с упаковкой, потому я взяла себе здесь роль маркетолога. Теперь мне понятны процессы", - поделилась впечатлениями журналист интернет-портала о спикерах hubspeakers, москвичка Наталья Краснова.

Она считает, что такие тимбилдинги полезно устраивать и внутри команды, чтобы поменять должностями работников предприятия - так они лучше поймут функции друг друга на производстве.

Многие игроки говорили организаторам, что процесс шел не так, как рассказывали на брифинге и прописано в правилах. Эксперт "Завода" тюменец Артем Воробьев пояснил, что это имитация настоящей жизни: рабочие на производстве порой устраивают саботаж, заболевают, или же просто не понимают своих задач. Все это участники "Завода" смогли прочувствовать на себе.

Гость из Болгарии Илиян Сарандалиев занимается аудитом и преподает корпоративное финансовое управление в Москве. Признался, что два дня подряд участвует в игре, чтобы распробовать все функции производства.

"В игре я был заместителем генерального директора. Игра очень полезна, похожа на реальность: те вещи, которые случались на "Заводе", происходят и в жизни", - рассказал он.

Результаты команд второго дня значительно выше, отметили организаторы. По их словам, награждение команды-победителей состоится на главной сцене фестиваля в ледовом дворце "Большой" Олимпийского парка в Сочи.

Ирина Ромашкина