Хедлайнерами церемонии закрытия ВФМС-2017 стали его участники

Церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прошла в Сочи 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Фактически она состояла из двух частей: сначала на "Медалс Плаза" состоялось грандиозное шоу "Россия", познакомившее собравшихся с культурным многообразием народов, населяющих нашу страну, а затем в Ледовом дворце "Большой" прошло итоговое представление, главными героями которого стали сами участники форума.

Собравшихся на шоу "России" поприветствовал Владимир Путин. Президент РФ выразил надежду, что фестивальная неделя пошла на пользу почти 30 тысячам молодых людей со всего мира. "Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце", - сказал он. Глава государства также отметил необычную энергетику фестиваля, назвав ее "энергетикой молодых", и поблагодарил всех, кто на него приехал. Завершая свое выступление, Владимир Путин перешел на английский язык: "Future starts here and now future is you. All the best! ("Будущее начинается здесь, и теперь будущее – это вы. Желаю вам всего наилучшего!"). Затем под скандирование "спасибо" Президент России сделал групповое фото с участниками праздника.

Лейтмотивом шоу "Россия" стало знакомство участников ВФМС 2017 с народным творчеством страны-хозяйки фестиваля – от Камчатки до Калининграда. На "Медалс плаза" собрались самые колоритные коллективы страны, которые представили восемь федеральных округов страны. Презентация регионов была стилизована под фотоприложение в компьютере, запросы в интернет-поисковике, ролики на видеохостинге Youtube, посты в социальных сетях Instagram и Twitter и символизировала то, что Россия живет в век высоких технологий, но не забывает о своих корнях.

Вместе с творческими коллективами зрители пережили своеобразное путешествие по России. Перед ними выступили ансамбль "Красные бусы" из Хабаровска и "Коритэв" из Петропавловска-Камчатского, знаменитые "Бурановские бабушки" из Приволжья, Русский народный хор им. Е. Попова и ансамбль танца "Росинка", представившие Центральную Россию, шоу барабанщиц "Феерия", воплотившие традиции северо-запада страны, битбоксер Эрик Григорян и его команда барабанщиков от Уральского федерального округа, артисты чеченского государственного ансамбля "Вайнах" и ансамбль танца "Нальцук" из Кабардино-Балкарии, презентовавшие Северный Кавказ, "Сказители Алтая" и Кубанский казачий хор, передавший публике весь колорит Южного федерального округа. Подвела итог музыкально-костюмированному путешествию по стране заслуженная артистка России Зара с песней "Широка страна моя родная". После этого участники концерта пожелали зрителям лично познакомиться с географическим и культурным разнообразием нашей страны.

За шоу "Россия" последовала кульминация вечера и всего Фестиваля молодежи и студентов. В Ледовом дворце "Большой" прошла торжественная церемония закрытия под названием "Пробуждение".

Со сцены к зрителям обратился президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу. "За эти дни у нас была возможность извлечь уроки. За эти дни прогрессивная молодежь участвовала в дискуссионной программе и мероприятиях, обменивалась опытом, убеждениями и идеями. Успех фестиваля не отражается в цифрах и фактах – он может быть отражен исключительно в тех смыслах, которые молодежь сможет донести из России и с фестиваля в свои страны", - сказал он. Николас Пападимитриу поблагодарил россиян, организаторов и лично Владимира Путина за проделанную работу.

Основными действующими лицами церемонии закрытия стали участники фестиваля и... музыка – как один из главных элементов, объединяющих людей по всему миру. Именно поэтому, начиная с первых секунд церемонии, на сцене появился огромный рок-оркестр под управлением Александра и Никиты Поздняковых, состоящий из участников фестиваля. Во время шоу он исполнял всемирно известные хиты в рок-аранжировках.

При этом зрители оказались также вовлечены в этот огромный музыкальный флешмоб. Тексты песен выводился на табло, и их подпевал весь зал. Кроме того, на экранах отображались различные задания: людям предлагалось пустить волну, замереть подобно манекену в определенной позе, а также обняться или поцеловать сидящего рядом человека.

И все же основными героями церемонии стали участники фестиваля, которые поочередно выходили на сцену, читали стихи и произносили теплые и искренние слова в адрес гостей, друзей и организаторов фестиваля. "Я чувствую, что каждый из участников хочет изменить мир к лучшему и добиться равноправия в мире. На этом фестивале я почувствовал единение, солидарность и доброту молодежи со всего мира. Мы можем сказать, что молодежь сделала этот фестиваль для молодежи", - обратился к залу один из участников ВФМС 2017 Энрике Домингес из Бразилии. Этот самый молодой человек, который потерял на фестивале свои кеды. Их искали в буквальном смысле всем миром, но так и не нашли. Однако на церемонии закрытия Энрике ждал сюрприз.

"За неделю фестиваля у нас была одна неприятная история: Энрике, который только что выступал на этой сцене, потерял кеды. Все ему помогали их искать... Конечно, мы не могли отпустить его с фестиваля и вручаем ему подарок", - сказала руководитель Дирекции по подготовке и проведению фестиваля Ксения Разуваева и вручила гостю из Бразилии пакет с новыми белыми кедами.

Ксения Разуваева также отметила, что в организации фестиваля впервые в истории движения принимали участие волонтеры ООН. Одна из них – Шрэя Бозэ из Индии – поднялась на сцену во время церемонии закрытия. "Я как один из пяти тысяч Волонтеров Мира могу сказать с уверенностью, что каждый из нас вложил частичку своей души в то дело, которое мы делали сообща. Не важно, какую роль каждый из нас выполнял, все переживали и радовались вместе с вами! Мы разделили с вами самые разные моменты и рады, что смогли принести пользу такому грандиозному мероприятию", - сказала она.

Церемония закрытия еще раз подчеркнула, что если у человека есть цель и мечта, то ничто не помешает их реализовать. В один из моментов вечера на сцене появился участник ВФМС 2017 из Чада Ндолегулюм Джасрабе Эрве, который исполнил неофициальный гимн фестиваля. "В Чаде остро стоит проблема современных технологий, они практически не интегрированы в жизнь в стране. Поэтому молодые люди часто чувствуют себя одинокими и покинутыми, и я решил написать эту песню, чтобы люди по всему миру обратили на нас внимание и, возможно, поддержали нас. Я родился в бедной семье и поставил перед собой цель хорошо учиться в школе, потому что у меня был единственный путь, чтобы состояться и поддерживать мою семью", - сказал Эрве со сцены. Исполнить песню на церемонии закрытия фестиваля было мечтой Ндолегулюма Джасрабе Эрве, и теперь эта мечта сбылась.

Завершилась церемония закрытия красочным фейерверком, состоящим из четырех тысяч залпов. После этого гостей ждала дискотека на "Медалс Плаза".

