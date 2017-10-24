ВФМС: выбрать профессию поможет проект тюменца Maker Spaceman

Фото Полины Bronse

Участник ВФМС из Тюмени Владимир Суворов совместно с иностранными коллегами представил командный проект - платформу Maker Spaceman - на форсайт-сессии WorkShop фестиваля в Сочи.

Инженер по 3D-моделированию и 3D-печати Центра молодежного инновационного творчества "ФабЛаб" при ТюмГУ Владимир Суворов пояснил, что изначально поставил себе цель на фестивале больше смотреть и участвовать в форсайт-сессиях. Мозговые штурмы WorkShop занимали по полтора-два часа три дня в неделю. Команда Владимира Суворова была интернациональной – собрались специалисты разных профессий - от программистов до психологов из Сирии, Болгарии, России. Ребята разрабатывали механизмы и правила, чтобы каждый человек смог изменить свой дом и двор, скверы и парки.

"Мы создали интересный проект, который называется Maker Spaceman. Люди все больше погружаются в виртуальное пространство. Нас привлекает в нем возможность управлять, понятная траектория развития. Наш мир разнообразен и мы в нем ограничены. Мы создавали платформу, которая позволит чувствовать свободу", - убежден Владимир Суворов.

По его словам, платформа Maker Spaceman похожа на квесты в реальном времени: в виртуальном пространстве человек получает задание и выполняет его в реальности. Например, нужно посадить дерево. Игрок высаживает дерево и получает звание садовода первого уровня. В конечном итоге игра позволяет узнать о профессиональном потенциале участника. Владимир Суворов считает, что проект поможет распознать профессиональный потенциал, в особенности в раннем возрасте, когда ребенку необходимо определиться в выборе профессии.

"Мы увидим, чем человеку интересно заниматься в жизни, а детей сориентируем, какую профессию им лучше получить", - считает разработчик.

Ирина Ромашкина