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ВФМС: выбрать профессию поможет проект тюменца Maker Spaceman

16:43 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Полины Bronse
Продолжение: Тюменка станет добровольцем ООН в Кении

Участник ВФМС из Тюмени Владимир Суворов совместно с иностранными коллегами представил командный проект - платформу Maker Spaceman - на форсайт-сессии WorkShop фестиваля в Сочи. 

Инженер по 3D-моделированию и 3D-печати Центра молодежного инновационного творчества "ФабЛаб" при ТюмГУ Владимир Суворов пояснил, что изначально поставил себе цель на фестивале больше смотреть и участвовать в форсайт-сессиях. Мозговые штурмы WorkShop занимали по полтора-два часа три дня в неделю. Команда Владимира Суворова была интернациональной – собрались специалисты разных профессий - от программистов до психологов из Сирии, Болгарии, России. Ребята разрабатывали механизмы и правила, чтобы каждый человек смог изменить свой дом и двор, скверы и парки. 

"Мы создали интересный проект, который называется Maker Spaceman. Люди все больше погружаются в виртуальное пространство. Нас привлекает в нем возможность управлять, понятная траектория развития. Наш мир разнообразен и мы в нем ограничены. Мы создавали платформу, которая позволит чувствовать свободу", - убежден Владимир Суворов. 

По его словам, платформа Maker Spaceman похожа на квесты в реальном времени: в виртуальном пространстве человек получает задание и выполняет его в реальности. Например, нужно посадить дерево. Игрок высаживает дерево и получает звание садовода первого уровня. В конечном итоге игра позволяет узнать о профессиональном потенциале участника. Владимир Суворов считает, что проект поможет распознать профессиональный потенциал, в особенности в раннем возрасте, когда ребенку необходимо определиться в выборе профессии. 

"Мы увидим, чем человеку интересно заниматься в жизни, а детей сориентируем, какую профессию им лучше получить", - считает разработчик. 

Ирина Ромашкина

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Теги: ВФМС-2017
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