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Тюменка станет добровольцем ООН в Кении

17:49 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменка станет добровольцем ООН. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменка Шахло Махмудова планирует стать волонтером ООН в Кении. О том, как исполнить свою мечту, она узнала на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Участница делегации от Тюменской области Шахло Махмудова многие годы состоит в волонтерском движении по разным направлениям: от спортивного В Тюмени до международного добровольчества. На фестивале тюменка поставила цель найти единомышленников, чтобы узнать подробности о волонтерстве в Южной Африке.

Представители разных стран, участвующие в программе ООН, рассказали ей, какие документы необходимы для подачи заявки: "Этого вы не найдете в Сети. Эта площадка дала возможность услышать все от спикеров и участников". На дискуссиях площадки "Гражданское развитие" Шахло Махмудова нашла много людей, которые уже реализовали свою мечту: молодые ребята работают в зонах природных бедствий и конфликтов.

Шахло рассказала, что долгое время искала возможность поехать в Кению. Она студентка магистратуры по направлению "Международные отношения" в ТюмГУ, проходила обучение в Таллинском университете по программе международной академической мобильности ТюмГУ. По ее словам, практические знания помогут ей в написании диссертации об Южной Африке.

Девушка призналась, что счастливый случай привел ее на фестиваль в Сочи. Она прошла аккредитацию и собеседование на участие в последние дни. Директор Центра международного и межкультурного образования ТюмГУ Павел Кузнецов, который проводил собеседование, удивился необычному амплуа студентки.

"Он сказал, что необычно видеть меня на фестивале в качестве участника, а не волонтера. Это для меня впервые", - пояснила Шахло Махмудова.

Также на ВФМС Шахло стала участницей акции "Благодарю", организованной фондом "Рыбаков" - 26 тысяч участников и волонтеров фестиваля говорили "спасибо" тем, кто им дорог, тем, кто им в чем-то помог и кому они благодарны. Присоединиться к акции было просто: нужно было отправить открытку "Благодарю". Акция стала частью Всемирной хартии благодарных людей, которую волонтеры из 34 стран ООН подписали на шести языках ООН, пообещав хранить общечеловеческие ценности, делать добро и благодарить людей по всему миру за те хорошие вещи, которые они сделали, рассказала тюменка.

Ирина Ромашкина

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Теги: ВФМС-2017 , фестиваль , волонтеры , волонтерство
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