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Тюменцы представили опыт развития экстремальных видов спорта

10:47 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Проекты «Экстрим ЭКСПО» и «Битва на Туре» представили на ВФМС. Фото Ивана Шмонина

Тюменцы презентовали деятельность Союза экстремальных видов спорта перед участниками ВФМС-2017 на площадке "Команда мечты" в Сочи.

Об этом рассказал президент Союза экстремальных видов спорта, Федерации сноуборда Тюменской области и Федерации смешанных боевых единоборств Тюменской области Иван Шмонин. По словам тюменца, он представил коллегам из других стран свои проекты "Экстрим ЭКСПО" и "Битва на Туре", которые успешно реализуются в регионе. Презентация тюменских инициатив прошла на английском языке на форсайт-сессии "Команда мечты".

 

Видео Ивана Шмонина

"Мы смогли высказать идею и представить свою деятельность напрямую. Я стал участником проектных команд и молодежных проектов, прошла акселерация - межотраслевое сотрудничество. Мы получили обратную связь, а также узнали о возможностях потенциального сотрудничества", - рассказал Иван Шмонин.

По словам тюменца, проектами заинтересовались такие топ-спикеры фестиваля как первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко,  начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков,  генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

"Со Светланой Чукшивой удалось поговорить об устойчивой модели социального предпринимательства, которая работает на территории Тюменской области. Возможно, она приедет в Тюмень, чтобы плотнее познакомиться с нашими проектами", - сказал Иван Шмонин.

Один из крупных спикеров форсайт-сессии "Эмоциональный интеллект", представитель Сбербанка Тамара Власова согласилась помочь в организации мероприятий в Тюменской области – поделиться личным опытом проведения мероприятий, дополнил он. 

 

Видео Ивана Шмонина

Ирина Ромашкина

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Теги: ВФМС-2017 , экстремальный спорт
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