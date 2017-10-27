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Фонд президентских грантов увеличит сроки на реализацию проектов

14:27 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фонд президентских грантов увеличит сроки на реализацию проектов. Фото ИА "Тюменская линия"

Сроки на реализацию проектов Фонда президентских грантов в отдельных случаях увеличатся, заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин.

Он сообщил, что в целом стратегия развития Фонда останется прежней: инициаторов проектов в 2018 году ждет два конкурса, принципы оценки и подход останется прежним.

"Появится большой процент долгосрочных проектов: в некоторых случаях мы поддержим проекты длительностью больше, чем один год. Это в тех случаях, когда у организации есть опыт управления целевыми средствами по отдельным направлениям и невозможно за один год реализовать проект. Например, это касается образовательных проектов", - пояснил он.

По словам Ильи Чукалина, Фонд президентских грантов рассматривает вариант открытия представительств в Сибири и на Дальнем Востоке: "Отдельные представительства во всех регионах делать нет смысла из-за высоких издержек. Мы рассматриваем вариант представительств в Сибири и на Дальнем Востоке для мониторинга проектов".

Напомним, по итогам первой волны конкурса Тюменская область выиграла 21 грант и вошла в Топ-10 лидеров.

"Это хороший результат. Надеемся, что в рамках второго конкурса будет еще больше проектов", - прокомментировал результат тюменского региона Илья Чукалин.

Подведение итогов второй волны пройдет в ноябре 2017 года. В нем участвуют тюменские проекты. Одним из них является инициатива "Шанс", который реализуется за счет губернаторского гранта.

Как считает заместитель руководителя Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко, у тюменцев уже есть позитивный опыт подачи заявки на президентский грант: в 2016 году на средства президентского фонда была реализована образовательная программа "Проектная лаборатория". На эти средства общественники обучали инициаторов собственных проектов в районах и муниципалитетах Тюменской области. Вторая волна конкурса ждет результатов по трем проектам тюменцев, дополнила Мария Федоренко. 

Тюменская область вошла в топ-10 лидеров Фонда президентских грантов. Фото Марии Федоренко

Ирина Ромашкина

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Теги: грант , НКО , гранты , социально ориентированные некоммерческие организации
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