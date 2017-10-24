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Жителей Тюменской области приглашают написать большой этнографический диктант

13:37 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
miretno.ru

Международная акция "Большой этнографический диктант" пройдет в Тюменской области 3 ноября.

Участниками диктанта  может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и  гражданства.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте большого этнографического диктанта  будет организовано онлайн-тестирование.

В России масштабная акция проводится уже второй год подряд.

Результаты диктанта, правильные ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря 2017 года. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Места проведения Большого этнографического диктанта в Тюменской области:

1. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59, Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева;

2. Тюмень, ул. Республики, 52, Тюменская областная дума;

3. Тюмень, ул. Луначарского , 51/3, Централизованная городская библиотечная система;

4. Тюмень, ул. Луначарского , 51/3, Центральная городская библиотека;

5. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 15/1, Информационно-библиотечный центр для молодежи;

6. Тюмень, ул. Газовиков, 30/1, Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина;

7. Тюмень, ул. Первомайская, 14, Литературно-краеведческий центр;

8. Тюмень, ул. Ватутина, 14/1, Библиотека №4;

9. Тюмень, ул. Олипийская, 20а, Библиотека, №16

10. Тюмень, ул. Семакова, 18, Тюменский государственный университет;

11. Тюмень, ул. Мельникайте, 70, Тюменский индустриальный университет;

12. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53, Агротехнологический колледж.

13. Ишим, ул. Карла Маркса, 15, Ишимский многопрофильный техникум;

14. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 155, Заводоуковский агропромышленный техникум;

15. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 27а, Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова.

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Теги: диктант , этнография

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