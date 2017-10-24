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Тюменского студента осудят за фиктивную регистрацию фирмы

14:54 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Молодого человека, обвиняемого в фиктивной регистрации коммерческой фирмы, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в октябре 2016 года в одной из групп в социальной сети студент нефтегазового колледжа нашел объявление о работе в Тюмени с заработком от 15 тыс. рублей в неделю и написал сообщение в группу. Пришел ответ, что работа заключается в регистрации на себя фирмы. За это обещали 40 тыс. рублей.

Юноша отправил по электронной почте копию паспорта для подготовки учредительных документов. В один из дней он встретился с мужчиной, который передал ему документы для представления в налоговую инспекцию. Молодой человек зарегистрировал на себя фиктивную фирму, но, по его словам, обещанных денег ему так и не заплатили.

Материалы уголовного дела в отношении студента направлены мировому судье. Материалы уголовного дела в отношении мужчины выделены в отдельное производство для его установления.

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Теги: регистрация , студенты

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