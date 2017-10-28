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Новые лифты установят в тюменских домах за счет областного фонда капремонта

14:01 28 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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В настоящее время муниципальным казенным учреждением "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства" заключаются

Договоры на разработку проектной документации по замене лифтового оборудования в 22 многоквартирных домах в Тюмени заключает муниципальная служба заказчика.

Замене подлежат лифты в домах по пр. Геологоразведчиков, 3, пр. Шаимский, 14, ул. 50 лет Октября, 44, 54, 82, 84, ул. Валерии Гнаровской, 5, ул. Льва Толстого, 3, ул. Мельникайте, 81, 129, ул. Монтажников 17, 2, Московский тракт, 129, ул. Моторостроителей, 10, ул. Пархоменко, 52, ул. Самарцева, 19 А и 19 В, ул. Федюнинского, 19, 3, ул. Холодильная, 54, 56, ул. Широтная, 111 А, сообщает пресс-служба городской администрации.

После разработки проектной документации в этих домах будут установлены новые бесшумные, безопасные и энергосберегающие лифты с плавным пуском и современным дизайном. Все подъемники поставляются крупнейшими отечественными производителями и соответствуют стандартам безопасности. Новые лифты оснащены лебедками с частотно-регулируемым приводом, обеспечивающим плавность движения кабины и точность ее остановки на этажах. За счет данной опции появилась возможность сэкономить до 40 процентов электроэнергии.

Средства на замену старых лифтов, как и на ремонт крыш, инженерных систем домов, выделяет Фонд капитального ремонта Тюменской области, который собирает и аккумулирует ежемесячные взносы собственников – 7,50 руб. с квадратного метра.

Соб. инф.

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