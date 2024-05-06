За пьяную езду у тюменца конфисковали иномарку

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Автомобиль Honda Civicконфисковали у 44-летнего жителя Тюмени, его осудили по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, сообщает региональная прокуратура.

В марте 2023 года подсудимого дважды привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 и по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Несмотря на это, он в феврале 2024 года, будучи в состоянии опьянения, вновь управлял машиной на ул. Судоремонтной.

Мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.