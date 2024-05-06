Ретропоезд "Эшелон Победы" прибудет в Тюмень 20 мая

| Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги | Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Ретропоезд "Эшелон Победы" прибудет в Тюмень 20 мая, в Тобольк - 21 мая, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Состав уже сформирован, он включил: солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, вагон-кухню, хлебопекарню. Во главе поезда – паровоз "Лебедянка". На открытых платформах разместили образцы исторической военной техники, станки с эвакуированных на Урал заводов.

Всего в в 2024 году ретропоезд сделает остановки на 8 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях.