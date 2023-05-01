"Эшелон Победы" остановился в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вагон-кухню, хлебопекарню и товарный вагон со стендовой выставкой "Дорога помогает победить" смогут посмотреть жители Тюмени на железнодорожном вокзале 14 и 15 мая. Посетить все интерактивы "Эшелона Победы" оба дня можно с 12 до 16 часов.

Встречали поезд торжественно. На перроне играл оркестр ТВВИКУ.

Железная дорога – связующее звено между тылом и передовой, сказал директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич. "В годы Великой Отечественной войны была большая эвакуация предприятий, фабрик. В Тюмени числилось более 30 заводов. Здесь они продолжали свою работу, выпуская все необходимое для фронта. На таких составах возвращались наши ребята. Сейчас тоже не спокойное время. В недалеком будущем мы будем встречать наших военнослужащих, ушедших на передовую. Уверены, что они скоро возвратятся и возвратятся с победой", – добавил он.

Встреча "Эшелона Победы" в честь 9 Мая стала доброй традицией для Тюмени, считает заместитель начальника Свердловской железной дороги по Тюменскому региону Анатолий Коротаев. "Этот эшелон с весны 1945 года стал самым долгожданным для всей страны. Поэтому его запускают по всей Свердловской железной дороге. В Тюмень он прибывает в третий раз. В эшелоне – вагоны 30-40-х годов, которые непосредственно участвовали в перевозке грузов, пассажиров, использовались при эвакуации заводов на восток. Ну, и соответственно, с востока эшелоны уходили с боеприпасами, всем необходимым для фронта", – поделился Анатолий Коротаев.

В 2023 году в Тюмень прибыл сдвоенный "Эшелон Победы". "Свердловская железная дорога подготовила два эшелона. Они одновременно стартовали 29 апреля. В Тюмени мы его объединили. Сдвоенным он последует до Ноябрьска", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник эшелона Евгений Здоровенко.

Состав в этом году более протяженный: добавлено много новых вагонов – теперь их 23. В 2022 году в него входило 16. Каждый год добавляется по четыре-пять экспозиций.

Среди новшеств – "Вагон памяти". На станциях желающие могут приносить фотографии своих родственников, ушедших на фронт в годы войны. Этот вагон будет действовать и в 2024 году.

"Там есть специальные стенды с кармашками. Мы принимаем информацию не только в виде фотографий, некоторые пишут для нас истории о своих близких. Эти снимки потом войдут в экспозицию "Вокзалы памяти". Фотографии разместят на вокзалах, откуда люди отправлялись на фронт", – добавил Евгений Здоровенко.

Также среди новых вагонов – "Штабной" военно-санитарного поезда. Еще на платформе с военной техникой представлены образцы, которых не было в 2022 году.

До прибытия в Тюмень эшелон посетил около 20 станций в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях. Поезд состоит из вагонов, которые были в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый восстановительный послевоенный период.

Инна Пахомова