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"Эшелон Победы" прибудет в Тюмень 14 мая

Общество, 10:17 14 мая 2023

"Эшелон Победы" прибудет в Тюмень 14 мая в 12 часов. Остановка на вокзале областного центра продлится до 16 часов. Об этом напоминает информационный центр правительства региона.

На открытых железнодорожных платформах зрители увидят танк Т-34, пушку М-42, "Катюшу", автомобиль ГАЗ-67 и рабочие станки. В составе "Эшелона Победы" — отреставрированные вагоны времен войны: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция.

В Тюменской области состав уже увидели жители Ишима.

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