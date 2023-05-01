"Эшелон Победы" прибудет в Тюмень 14 мая

"Эшелон Победы" прибудет в Тюмень 14 мая в 12 часов. Остановка на вокзале областного центра продлится до 16 часов. Об этом напоминает информационный центр правительства региона.

На открытых железнодорожных платформах зрители увидят танк Т-34, пушку М-42, "Катюшу", автомобиль ГАЗ-67 и рабочие станки. В составе "Эшелона Победы" — отреставрированные вагоны времен войны: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция.

В Тюменской области состав уже увидели жители Ишима.