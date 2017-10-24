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В Русской школе управления обсудили качество и эффективность бизнес-образования

17:05 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы РШУ

Качество и эффективность бизнес-образования и влияние обучения на Mini MBA на способность управлять компанией обсудили с экспертом Юрием Журиным гости Клуба русской управленческой грамотности в Русской школе управления. 

Спикерами на деловом собрании выступили генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области Ольга Езикеева, преподаватель Mini MBA в "Русской школе управления" (г. Москва) Юрий Журин и журналист, блогер, сопредседатель регионального штаба ОНФ о Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Ольга Езикеева выступила с лекцией, в которой особое внимание уделила взаимодействию с сотрудниками: как набирать работников, формировать команду, выстраивать кадровую политику в компании. По ее словам, важно распределять нагрузку среди сотрудников, правильно ставить задачи своим подчиненным, а также наладить четкий контроль за их исполнением.

Александр Пересторонин рассказал о важности развивать и продвигать компанию в информационном поле, в частности – в социальных сетях.

"Мы познакомились, пообщались и извлекли для себя максимум пользы и удовольствия. Но самое главное – гости получили возможность познакомиться с интересными людьми и наладить перспективные деловые связи. Спасибо, что были с нами", - подвела итог мероприятия руководитель Русской школы управления в Тюмени Оксана Лукошкова.   

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Фото пресс-службы РШУ
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Теги: предприниматели , бизнес , образование

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