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О неизвестных фактах Октябрьской революции расскажут в викуловской библиотеке

10:01 06 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из архива библиотеки

Россия в годы революции – главная тема новой выставки в Викуловской детской районной библиотеке.

Как рассказала заведующая филиалом библиотеки Елена Авдеева, экспозиция посвящена 100-летию Октябрьской революции – одного из важнейших политических событий XX века в России. Книжная подборка выставки поможет юным читателям сформировать представление о революции и ее влиянии на общество и мировую историю.

Экспозиция разделена на несколько тематических зон. "Истоки русской революции" расскажут о предпосылках события, интересных, в том числе неизвестных фактах с комментариями историков. В разделе "Вождь революции" собрана художественная и документальная литература о Владимире Ленине.

Отдельный раздел посвящен образу революции в литературе и искусстве. Здесь можно познакомиться  можно познакомиться со произведениями Александра Блока, Владимира Маяковского, Михаила Шолохова, Михаила Булгакова, Анатолия Рыбакова. Также в разделе представлены репродукции картин русских художников, отразивших события 1917 года.

По словам организаторов, выставка будет полезна не только школьникам, изучающим историю, но и всем, кто интересуется событиями прошлого своей страны. Работать экспозиция будет до 15 ноября.

Евгения Шевцова

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Теги: история , Викуловский район , библиотека , книжная выставка

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