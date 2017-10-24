"Фортум" и "Корпорация СТС" создали совместное предприятие

admtyumen.ru

Тепловое хозяйство областной столицы должно стать одним из самых передовых в Российской Федерации, а может и не только в России. Такое пожелание выразил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя создание совместного предприятия в сфере теплоснабжения Тюмени.

О создании АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК) на совещании у губернатора заявили ПАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС".

"Крупнейшие теплоснабжающие организации областного центра пришли к осознанию того, что совместная работа и консолидация усилий - это наиболее перспективное направление развития системы теплоснабжения города, - отметил он. - Выбранный путь должен привести к достижению общей цели – качественному и доступному для жителей Тюмени теплоснабжению".

Губернатор сообщил, что первый шаг к совместному предприятию был сделан в марте, когда "Фортум" и ООО "Корпорация СТС" подписали соглашение о намерении по объединению активов и созданию единой теплоснабжающей организации. Создание совместного предприятия, расценивалось тогда, как результат конструктивного диалога двух крупнейших компаний, как шаг в сторону эффективного управления важнейшей системой жизнеобеспечения, оптимизации процессов, аккумулирования сил, средств, ресурсов.

"Мы уверены, что усилия двух крупных компаний по созданию совместного предприятия, опыт и профессионализм его сотрудников, поддержка губернатора Тюменской области Владимира Якушева позволят создать в Тюмени одну из самых эффективных и современных систем теплоснабжения, в которой потребитель тепла станет равноправным участником и партнером", - подчеркнул вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности ПАО "Фортум" Парвиз Абдушукуров.

За теплоснабжение Тюмени сейчас отвечать будет единый оператор - АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК). "В этом есть большие плюсы: единые технические стандарты, комплексная ремонтная и инвестиционная программы и связанное с этим эффективное использование финансов, - заявил представитель акционеров Группы компаний ООО "Корпорация СТС" Алексей Бобров. - Такой подход будет способствовать активному развитию теплосетевой инфраструктуры Тюмени".

Алексей Бобров также заверил жителей Тюмени, что административное слияние и создание совместного предприятия не несет никаких дополнительных тарифных последствий. Сложившийся сегодня тариф на тепловую энергию, по его словам, позволяет успешно эксплуатировать и развивать тепловые сети Тюмени.

От ПАО "Фортум" и "Корпорации СТС" в УСТЭК вошли 180 центральных тепловых пунктов, пять подкачивающих насосных станций и 45 локальных котельных. Общая протяженность тепловых сетей, которые будут находиться в обслуживании предприятия, составит 775 км. Численность персонала - около 1 тыс. человек.

Генеральным директором АО "УСТЭК" назначен Александр Перекальский, возглавлявший филиал "Тюменские тепловые сети" АО "УТСК", дочернего предприятия "Фортум". Должность исполнительного директора совместного предприятия займет Марат Царгасов, руководивший компанией "Тепло Тюмени", дочернего предприятия "Корпорация СТС".

Предполагается, что в начале 2018 года к УСТЭК перейдут функции единой теплоснабжающей организации в городе Тюмени, после чего компания приступит к операционной деятельности.

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Борис Олейник