До конца года в регионе будет запущено более двадцати инвестпроектов

tyumen.er.ru

Почти 500 проектов емкостью около 1,6 трлн рублей числятся в реестре инвестиционных проектов Тюменской области. Предполагается, что они позволят создать 43 тыс. рабочих мест для жителей региона.

Такие данные назвал директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, выступая перед участниками форума молодых депутатов УФО в Тюмени.

Он подчеркнул, что развитию промышленности и повышению инвестиционной привлекательности в Тюменской области уделяется особое внимание. В 2016 году объем инвестиций в основной капитал составил 261 млрд рублей, а за первое полугодие 2017 года – 111 млрд рублей. Несмотря на все сложности, правительство не отказывается от ключевых форм поддержки бизнеса.

Особое внимание уделяется льготам и преференциям, которые способствуют созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Главный принцип – комплексный подход к поддержке инвестиционной деятельности. Сюда включены налоговые льготы, финансовая поддержка и административное сопровождение.

В числе наиболее крупных проектов, реализуемых в регионе, тобольская промышленная площадка СИБУРа. Здесь строится комплекс ЗапСибНефтехим емкостью более 500 млрд рублей. Ожидается, что он заработает в 2019 году.

"Реализуют свои инвестиционные проекты Антипинский НПЗ, УГМК-Сталь, Тюменский фанерный завод, завод Очаково, Фармасинтез, агрохолдинг "Юбилейный" и другие, в том числе иностранные, компании. Отрасли разные, но, тем не менее, для Тюменской области важен каждый проект", - подчеркнул Леонид Остроумов.

Промышленное будущее Тюменской области неразрывно связано и с индустриальными парками. Это "Богандинский", "Боровский" и индустриально-логистический парк ДСК-500. Есть планы по созданию агроиндустриального парка в Ишиме. Земельный участок уже подобран, ведутся работы по его оформлению.

Подводя предварительные итоги 2017 года, Леонид Остроумов отметил, что запущено уже 12 инвестиционных проектов, до конца года эту цифру планируется довести до 21.

"17 новых производств находится в стадии строительства и это задел на следующие годы. В регионе строится семь отелей, три новых крупных торговых центра и большое количество малых и средних производственных и сервисных объектов", - добавил он.

Заместитель председателя комитета облдумы по социальной политике Глеб Трубин, продолжая тему, отметил, что формированию пула ведущих предприятий в Тюменской области способствовал ряд законов, принятых региональным парламентом. Они касаются государственной поддержки инвестиционной деятельности, порядка предоставления государственных гарантий, льготного налогообложения и предоставления налоговых льгот.

"Система стимулирования инвестиционной активности предусматривает широкий перечень финансовых и нефинансовых мер господдержки. Ключевыми инструментами являются льготы по налогу на прибыль и на имущество организаций, земельному и транспортному налогу, предоставление субсидий и займов, инфраструктурная поддержка и административное сопровождение проектов. Сочетание различных форм господдержки позволяет инвесторам эффективно решать вопросы, связанные с покупкой нового оборудования, приобретением земли, получения разрешения на строительство", - подытожил Глеб Трубин.

Эффективность оказываемой поддержки, по его словам выражается в цифрах – на один рубль оказываемой льготы областной бюджет около трех рублей налогов.

Любовь Голышева