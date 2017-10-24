Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

tyumen.er.ru

Роль молодых депутатов в развитии региона, привлечение инвестиций и совершенствование законодательства в сфере инвестполитики обсудили участники форума молодых депутатов, который проходит в Тюмени 24 октября. Его участниками стали делегации Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Молодых парламентариев Урала приветствовал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Он выразил уверенность, что именно современная молодежь двигает прогресс и делает все для того, чтобы жизнь становилась интереснее и богаче.

"В Тюменской области к молодежи всегда относились как к движущей силе. Здесь прилагают все усилия, чтобы молодые люди могли воплощать в жизнь свои идеи. Регион стал одним из первых, где был создан комитет по делам молодежи и принят закон о молодежной политике", - отметил вице-губернатор.

Главными чертами современной молодежи Сергей Сарычев назвал неравнодушие и желание достичь большего. В числе ярких примеров – тюменский "Слет успешных предпринимателей", творческие коллективы, которые могут реализоваться на площадке молодежного театрального центра "Космос". Власти делают ставку и на инновации, поэтому создан технопарк, где молодежь всегда ждут.

"Молодежная общественная палата при Тюменской областной думе является своеобразной площадкой воспитания кадров. Мы заинтересованы в том, чтобы это были грамотные, взвешенные, понимающие простую нормальную человеческую жизнь люди. Именно вам приходить во власть через 5-10 лет, поэтому важно, чтобы ваши решения были адекватными и объективными, учитывающими интересы общества и людей", - обратился к участникам форума Сергей Серычев.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов подчеркнул, что от инициативы каждого молодого депутата, его ответственной гражданской позиции зависит будущее страны. Самой важной инвестицией он назвал создание условий для образования, профессионального, научного и творческого роста молодежи.

"Тюменская область – один из первых регионов, где появился молодежный парламент. Решение о его формировании было принято 1 февраля 2000 года. С течением времени общественная молодежная палата превратилась в структуру, обеспечивающую участие нового поколения в формировании региональной молодежной политики", - отметил спикер облдумы.

Продуманная инвестиционная политика позволила Тюменской области стать одним из лидеров среди российских регионов. Основой этого является эффективная правовая база, обеспечивающая создание благоприятного делового климата, организацию действенных механизмов защиты интересов и поддержку инвестиционной деятельности.

"Форум молодых политиков имеет важное значение, он направлен на формирование условий для участия молодежи в открытом диалоге о перспективных направлениях развития страны", - заключил Сергей Корепанов.

По словам председателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания РФ Виктора Конопацкого, форум – это кадровая и образовательная площадка для молодых депутатов.

"На первый взгляд, проблема социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности регионов лежит на плечах исполнительных органов власти. Но от депутатов тоже очень много зависит. И от того, насколько объективно парламентарии понимают необходимость принятия тех или иных решений, не сваливаясь в преследование мелких политических целей, зависит экономическое развитие региона", - отметил он.

Особое внимание Виктор Конопацкий обратил на такой инструмент инвестиционного развития как народные кооперации. В этом направлении успешно работают Тюменская и Липецкая области. На уровне муниципалитетов этот инструмент позволяет развивать не только сельскохозяйственную и кредитную, но и производственную кооперацию. Поэтому большую роль сыграет закон о народных предприятиях, который пока не работает из-за многих ограничений. "Если объединиться и взяться за этот закон, то мы сделаем большое дело", - добавил Виктор Конопацкий.

Локомотивами развития молодежного парламентаризма участники форума назвали Челябинскую и Тюменскую области. Депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова подчеркнула, что шагом вперед стало создание Собрания молодых депутатов при областной думе. В регионе, по ее словам, созданы все возможности для раскрытия потенциала молодежи, особенно в общественно-политической сфере. Формируются молодежные команды, которые воплощают в жизнь социально-значимые проекты, реализуемые из года в год.

"Молодые люди – проводники прогрессивных идей. В Тюменской области существует конструктивный диалог между властью и обществом, молодых слышат, чувствуется поддержка старших коллег", - подытожила Ольга Швецова.

Добавим, в рамках форума молодые политики совершили экскурсию по Тюменской областной думе, представители палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания России обменялись опытом с молодыми депутатами УФО. В рамках образовательной программы "Гражданский университет" запланирована ознакомительная поездка на объекты Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

tyumen.er.ru

Любовь Голышева