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Последствия сильного снегопада ликвидируют в Тюмени

08:41 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы администрации Тюмени

Около 15,5 мм осадков выпало в Тюмени за сутки. Высота снежного покрова в областном центре к утру 25 октября составила 27 см, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Городские службы активно занимаются уборкой улиц. Из-за снегопада многие автолюбители не смогли выехать из дворов, поэтому возросла нагрузка на общественный транспорт. В "Тюменьгортрансе" сообщили, что из-за сложной дорожной обстановки автобусы ходят с задержкой на 5-10 минут.

Глава администрации Тюмени Александр Моор провел оперативное совещание с руководителями городских служб, посвященное ликвидации последствий снегопада. Принято решение увеличить количество дорожной техники, работающей на очистке улиц. В первую очередь очищаются от снега основные транспортные магистрали, остановки общественного транспорта и подъезды к социальным учреждениям.

Напомним, занятия в общеобразовательных учреждениях Тюмени 25 октября пройдут в дистанционном режиме. Такое решение принято в связи со штормовым предупреждением и высоким уровнем осадков. Педагогический состав работает в обычном режиме, для детей, пришедших в школу, уроки пройдут в соответсвии с расписанием.

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Евгений Бабенко

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Теги: Александр Моор , снегопад , Тюменьгортранс , уборка снега

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