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В ФЦН Тюмени помогли маленькому мальчику из Подмосковья

13:10 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Двухлетний Артем из подмосковной Балашихи, страдавший от симптоматической эпилепсии вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы, успешно прошел бесплатное лечение в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени. Операцию провел главный врач центра, профессор Альберт Суфианов.

Артем получил тяжелую черепно-мозговую травму, из-за чего сформировалась внутримозговая гематома левого полушария головного мозга. Как рассказала мама мальчика Ксения Ядрина, у семьи не было надежды на то, что в России их сын сможет получить грамотное лечение, поэтому серьезно рассматривались зарубежные клиники – в Германии и Испании. При этом было необходимо собрать внушительную сумму: более миллиона рублей на обследование и порядка пяти-семи миллионов на операцию.

Родители открыли сбор средств на лечение мальчика, но потом узнали о Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, где помощь можно получить абсолютно бесплатно, и решили использовать этот шанс.

"Буквально через час мне написала совершенно незнакомая женщина, которая рассказала, что они успешно прооперировались в Тюмени и посоветовала обратиться сюда. Это стало для меня знаком, что я приняла правильное решение. Я посмотрела сайт ФЦН, почитала информацию, увидела фотографию Альберта Акрамовича и мое материнское сердце подсказало мне, что ему я могу доверить своего сына", - рассказала мама Артема.

По словам главного врача ФЦН Альберта Суфианова, операция была очень сложной. Чтобы устранить приступы, пришлось отключать часть мозга, которая их вызывала. К тому же удалось устранить дефект теменной кости. Все сделали через прокол, без травмирования черепа головы ребенка, то есть малотравматичным способом. Уникальность этой операции заключается в том, что при ее сложности ребенок быстро пошел на поправку, его реабилитационный период гораздо меньше при случаях, когда операция проводится традиционным способом. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, улыбается, а родители строят планы на счастливое будущее.

"Гражданам Российской Федерации, как взрослым, так и детям, нуждающимся в нашей помощи, мы помогаем бесплатно. Через сайт ФЦН можно получить заочную консультацию специалиста, прикрепив к обращению снимки и документы. Мы отвечаем максимум в течение 10 дней, сообщаем дату госпитализации, если она необходима. Мы делаем все, чтобы нейрохирургическая помощь стала действительно доступной. Артем, да и другие пациенты получат в центре всю необходимую нейрохирургическую помощь, а затем будут какое-то время наблюдаться у нас", - отметил Альберт Суфианов.

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Фото пресс-службы ФЦН
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Теги: ФЦН , Альберт Суфианов , медицина , нейрохирургия

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