Владимир Якушев пожелал коллективу "Регион-Тюмень" интересных проектов и ярких побед

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Тюменское телевидение создавалось в атмосфере энергии и драйва. Вести о стремительном освоении Тюменского Севера, строительстве новых городов и поселков, репортажи о первопроходцах нефтегазовой целины разлетались по всему миру. Кинохроника той эпохи, творческие работы ветеранов тюменского телевидения вошли в золотой фонд отечественной журналистики.

Это отметил губернатор Владимир Якушев, приветствуя коллектив ГТРК "Регион-Тюмень", который отмечает свой 60-летний юбилей 25 октября.

"В середине прошлого века наша область стала местом притяжения многих активных людей, территорией поиска и великих открытий нефти и газа, которые изменили историю страны и мира, - отметил Владимир Якушев. - Из сюжетов тюменских телевизионщиков огромная страна узнавала о подвигах тружеников Западной Сибири".

Губернатор отметил роль ГТРК "Регион-Тюмень" в подготовке специалистов для всех тюменских СМИ. "Телерадиокомпания "Регион-Тюмень" дала путевку в жизнь нескольким поколениям специалистов медиасферы. Стала школой профессионального мастерства для молодых, - подчеркнул он. - Летопись тюменского телевидения ежедневно пополняется новыми страницами. Особо хочу отметить вашу роль в продвижении нашей области, повышении ее инвестиционного потенциала. Информация о новых производствах, развитии наших городов и районов привлекает внимание к Тюменской области, укрепляет и расширяет деловые связи с другими субъектами федерации и странами".

Губернатор пожелал тюменским телевизионщикам интересных проектов, ярких побед, творческой энергии, любви и признания телезрителей.

История создания тюменского телевидения начинается с 1950 годов, когда группа энтузиастов во главе с инженером Николаем Стояновым в начале осени 1957 года стала налаживать телевидение в Тюмени. До этого в Тюмень из Москвы никакие сигналы не доходили. Тюмень стала вторым городом Сибири после Томска, где появилась телевизионная студия.

Первый телецентр размещался в здании тюменского главпочтамта. И на момент первой трансляции в нашем городе было всего три телевизора.

Тюменское телевидение на первом этапе (1957-1965 годы) нельзя назвать массовым, ведь телевизор в ту пору был большой редкостью. Служба новостей появилась лишь в конце 60-х, поэтому в первые годы экспериментального, а затем регулярного вещания, в тюменском эфире царило искусство. Основу вещания составляли спектакли, концерты, а также художественные и документальные фильмы.

Сегодня "Регион-Тюмень" объединяет три телевизионных канала "Россия.1", "Россия 24", "Культура", три радиоканала "Радио России", "Маяк ФМ", "Вести ФМ".

Весь юбилейный год, как рассказал президент ГТРК "Регион-Тюмень" Анатолий Омельчук, компания посвятила живым встречам со своими телезрителями. "У телевидения есть системный недостаток, - считает он. - К сожалению, телеведущие не видят глаза своих телезрителей, так как мы всегда по ту сторону экрана. Прошли массовые презентации телекомпании, не только в Тюмени и Тюменской области, но и в других городах: Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Томске, а самой северной точкой наших встреч с телезрителями оказался заполярный поселок Тазовский".

Борис Олейник