Владимир Якушев: нельзя допустить криминализации рынка автострахования

admtyumen.ru

Меры по пресечению нарушений закона в сфере автострахования обсудили на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Тюменской области, которое провел губернатор Владимир Якушев.

О ситуации доложили начальник регионального управления МВД РФ Юрий Алтынов и прокурор области Владимир Владимиров, своим видением поделились представители крупнейших страховых компаний. Участники совещания отметили, что проблема не такая острая, как в некоторых соседних регионах, однако пускать дело на самотек нельзя. Уже зафиксирована в активная деятельность гастролеров из Челябинской и Свердловской областей, которые специализируются на инсценировке ДТП для незаконного получения страховки, Интернет заполнили объявления о продаже липовых полисов обязательного страхования.

Губернатор подчеркнул, что эта сфера является лакомым куском для мошенников - в Тюменской области зарегистрировано более 660 тыс. транспортных средств. "Такой значительный объем рынка обязательного страхования привлекает внимание и интерес недобросовестных лиц, что влечёт нарушение прав и законных интересов всех участников страхового рынка", - высказался Владимир Якушев.

Причем злоупотребления отмечаются как со стороны граждан (использование поддельных бланков, фальсификация страховых случаев, необоснованное завышение размера ущерба и т.д.), так и со стороны страховых компаний. Отмечаются случаи занижения реального ущерба, навязывания дополнительных услуг, создания препятствий для получения страховых полисов и выплат.

Глава региона потребовал не допустить криминализации этой сферы, активизировать превентивную и профилактическую работу. Принято решение расширить взаимодействие страховых компаний с правоохранительными органами для создания единой базы данных, провести широкую разъяснительную кампанию, разработать предложения для внесения необходимых изменений в нормативные акты, в том числе на федеральном уровне.

"Только объединив усилия, мы сможем добиться результата, - убежден Владимир Якушев. - Поэтому нужно укреплять взаимодействие, действовать в системном режиме, чтобы не допустить распространения проблемы", - резюмировал он.