В Рощино тюменцы встретили обладательницу медальона WorldSkills Abu Dhabi 2017 Ольгу Ячменёву

Группа поддержки встречает Ольгу Ячменёву с чемпионата мира WorldSkills International в Абу-Даби, фото ИА "Тюменская линия"

Друзья, родные и близкие с цветами, плакатами и воздушными шариками встретили в аэропорту Рощино студентку Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ольгу Ячменёву, которая вернулась с мирового чемпионата WorldSkills International в Абу-Даби.

Девушка по итогам конкурса получила от судей медальон за профессионализм. Такие награды на чемпионатах WorldSkills присуждают конкурсантам, которые полностью справились с заданием и показали качественный уровень профессиональной подготовки.

Как рассказала Ольга Ячменёва специальному корреспонденту ИА "Тюменская линия", в этом году российская сборная впервые принимала участие в компетенции "Малярные и декоративные работы".

"То, что я смогла получить медальон, это очень хороший результат, так как в России плохо развита профессия специалиста по малярным и декоративным работам. Я сама начинала обучаться через Интернет, сама узнавала многое из опыта других стран и училась на своих ошибках. В 2018 году будет чемпионат Европы и там я уже планирую получить медаль", - отметила она.

По словам тюменки, выбор в пользу этой рабочей профессии она сделала неслучайно. С детства Ольга любила рисовать, и в любую свободную минуту старалась запечатлеть на бумаге все, что видела.

"Я люблю работать руками, рисовать, наносить декоративную штукатурку, это очень интересно!", - поделилась она.

Ольга Ячменёва два года боролась за то, чтобы попасть на чемпионат мира по профмастерству. После победы в региональном и окружном этапах на всероссийском она заняла второе место. По словам самой девушки, войти в число лучших молодых мастеров своего дела ей помогло умение никогда не сдаваться и идти до конца.

"Противники очень сильные, они более опытные. Мне помогло то, что я никогда не сдаюсь. Многие, допуская малейшую ошибку, начинали нервничать и переживать, заморачиваться на том, что они уже точно не выиграют. А я, допуская ошибку, сразу ее исправляла, а если ее невозможно было исправить, то просто оценивала свою работу и делала больше усилий над тем модулем, где можно было получить много баллов", - рассказала она.

Тюменка также присутствовала на встрече национальной сборной WorldSkills Russia с президентом РФ Владимиром Путиным.

Девушка поблагодарила всех тех, кто поддерживал ее во время чемпионата.

"Я рада, что когда-то решила заняться малярными и декоративными работами, благодаря этому в моей жизни появились очень хорошие люди, которые мне стали родными и научили многому. Еще год назад я не могла себе представить, что вообще буду участвовать на чемпионате мира. Хоть я и не заняла первое место, зато я показала всем, а самое главное - себе, на что я способна", - поделилась эмоциями Ольга.

﻿ Чемпионат мира WorldSkills Abu Dhabi 2017. Фото со страницы Ольги Ячменёвой в социальной сети 1 /

Напомним, национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 медалей и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете сборная заняла пятое место и подтвердила свое лидерство в шести профессиях. Золотые медали получили участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенциям "ИТ-решения для бизнеса", "Веб-разработка", "Ювелирное дело", "Холодильная техника и системы кондиционирования", "Сетевое и системное администрирование", "Экспедирование грузов".

Четыре серебряные медали Россия завоевала по компетенциям "Мобильная робототехника", "Парикмахерское искусство", "Визуальный мерчандайзинг и витринистика", "Обслуживание грузовой техники". Единственная бронза досталась России по компетенции "Камнетесное дело".

Соревнования проходили с 14 по 19 октября в международном выставочном центре Adnec в Абу-Даби. В чемпионате приняли участие 1 тыс. 300 конкурсантов из 77 стран мира. Всего на WorldSkills Abu Dhabi 2017 были представлены 52 компетенции. Сборная России впервые приняла участие по всем дисциплинам.

Дарья Казакова