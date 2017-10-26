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Тюменские студенты смогут выиграть квадрокоптер на конкурсе MediaСеть

19:43 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Большой молодежный проект MediaСеть откроется в тюменском Технопарке 31 октября.

MediaСеть - конкурсно-образовательный проект по основным направлениям медиа: звук, дизайн, фото, видео, авторство и SMM, который пройдет в Тюмени с 31 октября по 20 ноября. Проект поможет молодым и талантливым студентам всех вузов Тюмени  развить свои навыки в сфере медиа, раскрыть творческий потенциал.

Участников конкурса ждут три недели образовательной программы, мастер-классов и лекций от крутых спикеров в области медиа, а так же призы от партнеров и организаторов проекта.

Раз в неделю всем участникам будет даваться задание по выбранным ими направлениям, также еженедельно будет проводиться общеобразовательная встреча для всех участников проекта с медийным спикером. Главный приз для вуза-победителя - квадрокоптер DJI Mavic.

Для участия в проекте необходима регистрация, которая проходит до 30 октября включительно. Ограничение по возрасту - от 16 до 35 лет. Организаторы конкурса - департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, мультицентр "Моя Территория" и центр развития региональных медиа и кино Медиаполис.

Соб. инф.

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Теги: конкурс , молодежная политика

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