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Тюменская поликлиника номер 17 оснащена самым современным оборудованием

11:01 28 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Тюменская поликлиника N17 практически полностью укомплектована врачами, в том числе - узкими специалистами и педиатрами. Об этом рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" главный врач поликлиники Ольга Цыбульская.

"Мы обслуживаем большую территорию в Восточном административном округе областного центра, в том числе новые жилые массивы. Средний возраст населения составляет 35 лет. Поликлиника оснащена самым современным оборудованием. В кабинетах врачей-специалистов есть все необходимое для того, чтобы не только поставить диагноз и проконсультировать пациента, но и провести лечение", - отметила главный врач.

Например, в кабинете лор-врача установлено оборудование, которое позволяет делать необходимые инъекции, проводить массаж барабанной перепонки и другие процедуры, а также выполнять исследование проходимости носовых пазух. Все это, и многое другое врач-отоларинголог может делать, не отправляя пациента в другие кабинеты, рассказала Ольга Цыбульская.

"Наша поликлиника полностью укомплектована узкими специалистами и педиатрами. Но, поскольку рост населения на обслуживаемой территории ежегодно составляет от 5 до 15 процентов, с 2018 года нам потребуются новые участковые терапевты", - добавила главный врач.

По ее словам, узкие специалисты, работающие в поликлинике, обладают солидным опытом и профессиональным стажем, а у молодых докторов, пришедших в лечебное учреждение со студенческой скамьи, очень высокие средние баллы дипломов - от 4,5.

Евгений Бабенко

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Теги: здравоохранение , поликлиника

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